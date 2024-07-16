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朱芷瑩42歲生日…施名帥已準備好驚喜　拍戲狂瘦5kg：變超髒！

記者黃庠棻／台北報導

《聽海湧》以臺灣人少見的角度描寫第二次世界大戰，由吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演遠赴南洋小島的臺籍戰俘監視員，今（16）日另兩位主演周厚安、施名帥出席茶敘，談及在高雄拍戲的故事，坦言各國演員已經建立起革命情感了。

▲▼《聽海湧》茶敘-周厚安、施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲《聽海湧》周厚安、施名帥參與茶敘。（圖／記者周宸亘攝）

施名帥這一次在《聽海湧》中飾演被抓進戰俘營的外交官，身為營區裡唯一的知識份子，坦言在拍戲期間「非常痛苦」，直呼是「有史以來最痛苦的一個角色」，演因為演出戰俘，越拍越瘦也越拍越黑，大概瘦了有5公斤，加上角色關係要把身體塗黑，洗完澡後才發現膚色根本曬不均勻，無奈笑回「變得好髒」。

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▲▼《聽海湧》茶敘-施名帥。（圖／記者周宸亘攝）

▲施名帥演出《聽海湧》變黑又變瘦。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，施名帥也透露《聽海湧》拍攝地在高雄的山上，有些地方甚至沒有收訊，被問到有沒有先跟朱芷瑩報備，坦言「當然有」，是情侶應該做的。此外，朱芷瑩即將在23日迎來42歲生日，施名帥也表示已經準備好兩人在台灣輕旅行，被問到有沒有準備驚喜時，忍不住大呼「現在講就破梗了」。

▲▼朱芷瑩放閃男友施名帥 。（圖／翻攝自Facebook／朱芷瑩）

▲施名帥已準備好幫女友朱芷瑩慶生。（圖／翻攝自Facebook／朱芷瑩）

而周孝安這次在《聽海湧》飾演國際法庭的澳洲檢察官威廉，戲中正氣凜然，但當導演一喊卡他就化身開心果，負責調節沈重氛圍，經常在沒戲時和身旁飾演檢察官助理的外國演員說笑，但他也深受劇中主角三兄弟吳翰林、黃冠智和朱宥丞的手足之情感動，殺青後想起因疫情已經許久未見、遠在美國的妹妹，打了一通電話給妹妹，沒想到自己邊聊邊哭，直接將情緒全都宣洩出來。

▲▼《聽海湧》茶敘-周厚安。（圖／記者周宸亘攝）

▲周厚安拍完《聽海湧》打給妹妹大哭。（圖／記者周宸亘攝）

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施名帥, 周厚安, 聽海湧

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