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HYBE內鬥還沒完！LE SSERAFIM公司加入戰局　3點訴求要閔熙珍賠5億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「NewJeans之母」閔熙珍一手打造出團體，卻在4月與母公司HYBE爆出內鬥，她遭指控務背信，雙方還在打官司，現又爆出LE SSERAFIM公司SOURCE MUSIC加入戰局，15日以3點訴求控訴她損害名譽、業務妨礙，要她賠償韓幣5億元（約台幣1250萬元），新的一場狗血劇即將上演。

▲▼閔熙珍。（圖／視覺中國CFP）

▲閔熙珍15日又被SOURCE MUSIC提出告訴，3點訴求要她賠償韓幣5億。（圖／視覺中國CFP）

HYBE內鬥自4月起至今還沒落幕，閔熙珍當時開記者會表示自己一手挑選NewJeans成員試鏡、NewJeans原本應是HYBE旗下第一組女團，卻變成了LE SSERAFIM、SOURCE MUSIC公司放置不管NewJeans成員，一共3點立場，如今遭到SOURCE MUSIC反咬毀謗。

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外送用▲▼閔熙珍首現身警局「面帶笑容離開」：整件事像喜劇。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

▲▼閔熙珍一手打造NewJeans，但近日與母公司HYBE反目成仇。（圖／翻攝自閔熙珍IG、FACEBOOK／NewJeans）

▲▼閔熙珍一手打造NewJeans，但近日與母公司HYBE反目成仇。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）

SOURCE MUSIC控訴因為閔熙珍的言詞，導致LE SSERAFIM被視為是獲得特權而出道的團體，因此受到惡評波及，公司已經向法院提出可以佐證的證據，正式向閔熙珍提出告訴，控告女方損害名譽、業務妨礙，要求賠償韓幣5億元（約台幣1250萬元）。

閔熙珍日前9日現身警局接受調查，偵訊長達8個小，她最後面帶笑容走出警局，表示「說出真相後感覺非常暢快」。不過，首爾地方警察廳廳長趙志浩15日定期的記者會上被問及調查進度，他坦言「閔熙珍的調查裡還有要確認但沒有確認的部分，之後會追加調查」，HYBE內鬥還未正式落幕，令粉絲相當擔心旗下藝人會受到影響。

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關鍵字

閔熙珍, Newjeans, LE SSERAFIM, HYBE

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