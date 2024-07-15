錄實境出海竟撿到「龍涎香」！　KID一看傻了：市值破千萬都有可能

記者孟育民／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東耗資千萬，打造出2024今夏最熱血跨國實境節目海上冒險實境節目《上船了各位！》，今(15日)舉辦首映記者會，KID、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹五位出席，而應援團長羅蘭也專從日本趕來參與。錄影的過程歷經波折，但一行人竟在前進石垣島的公海上撿到龍涎香，KID直言：「那顆真的不便宜，我們有查一些新聞，大概那麼大破千萬都有可能，代表那邊真的有抹香鯨。」

▲《上船了各位！》今舉辦記者會，羅蘭特別飛來參與。（圖／記者湯興漢攝）

龍涎香被視為「海上珍寶」，外形像一般的石頭，但價值卻是黃金的好幾倍，一公克價值不菲。現在那顆龍涎香還不確定價值多少，KID表示那顆重達好幾公斤，開玩笑說：「船長已經不見人影了，不可那麼久還不知道。」蔡昌憲說：「它不算石頭那麼扎實，但它蠻沉的。」被問到為何要請船長收起來？KID則解釋：「因為我們還在獨木舟。」

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▲錄影過程居然撿到龍涎香。（圖／記者湯興漢攝）

這次拍攝每位藝人都百感交集，因為過程非常辛苦，KID還一度走心，因為大家認為他很吵，胡宇威開始還一度不認同他，認為不認真、一直在鬧，KID今天也說出心裡真心話，他說他要一邊划船ㄧ邊注意節目效果，其實他自己更累，還要額外花時間訓練，「因為我如果划不好觀眾也會罵我不努力，所以要下更多功夫，而做節目效果是因為沒有觀眾要看一直訓練的內容。」

▲KID自爆錄影走心。（圖／記者湯興漢攝）

而製作人也表示私下有拜託KID，因為其他藝人都不是純綜藝咖，大家也都看到KID在船上狂喊，喊到聲音都啞了，而大家都在睡時他是唯一沒睡的，因為要叫醒大家，鍾瑶這時也笑說：「我罵嫌你大聲太吵，其實也是節目效果！」