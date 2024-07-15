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By2 Yumi「爬坐石欄杆」低胸合照艾菲爾鐵塔！一轉身…美背全露

記者潘慧中／綜合報導

Yumi（孫雨）是新加坡籍雙胞胎女團「By2」中的妹妹，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她15日便在社群網站上傳一系列在巴黎拍攝的辣照，特地爬上石製欄杆合照艾菲爾鐵塔，一轉身美背全露！

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲▼Yumi爬坐石欄杆合照艾菲爾鐵塔。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／ yumisecrets）

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照片中，可以看到Yumi放下一頭及腰長髮，配上紅色唇妝，顯得清新且嫵媚。她身穿一件淡藍色的低胸絲質洋裝，包覆出纖細腰身，搭配黑色高跟涼鞋，優雅又時尚。

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲▼Yumi穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

Yumi以艾菲爾鐵塔為背景拍攝了不少美照，爬坐上石製欄杆，嫵媚地秀出鉛筆腿，或者靠著鐵欄杆，展現窈窕的S曲線，吸引破千粉絲朝聖按讚。

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲▼Yumi露美背。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

事實上，Yumi曾透露每天都會去健身房去報到，並且一定會做腹部肌肉鍛鍊，「每天都要把腹肌練得咕咕叫！不僅能塑造出完美的腹肌線條，還能增強核心力量，讓我在舞台上站得更穩！」此外，她也必做「臀推」動作，每次做完都能感受到臀部火辣燃燒感，讓屁股變得更緊實。

▲▼By2 Yumi。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

▲Yumi為了維持體態付出不少心力。（圖／翻攝自Instagram／yumisecrets）

除了肌肉訓練，Yumi還會去跑步，「每次在跑步機或公園奔跑，我感受到的不只是汗水的滋潤，更是心情的暢快！健身還能增強免疫力，改善睡眠質量，提升心肺功能，讓你充滿活力！」她大讚運動健身帶來的效果「真是神奇」，不只能塑造理想身材，也幫助她提昇了自信心。

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Yumi, By2, 孫雨

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