胡瓜提攜後輩「自掏腰包10人費用」！葉欣眉爆師父體力驚人　吐心中納悶

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請孫協志、徐凱希、馬力歐、葉欣眉及海產，上節目分享待在演藝大哥大姊身邊感受到的酸甜苦辣。葉欣眉跟胡瓜搭檔主持節目多年，被視為胡瓜的弟子之一，她說胡瓜其實很少接活動，但只要一接活動就會跟公關公司說他會自己找主持副手，再從子弟兵找人，葉欣眉、阿翔、Terry、謝忻、賴慧如及林柏妤都曾被胡瓜找去搭檔過，而且費用還是胡瓜自掏腰包付的。

▲葉欣眉足感心胡瓜提攜。（圖／緯來綜合台提供）

葉欣眉說還有一次新加坡國際酒店找胡瓜做遊戲秀，對方本來以為節目裡那些好玩又好笑的遊戲很簡單，結果胡瓜跟對方開會時，發現對方聽不太懂遊戲內容的眉角，很怕達不到效果，於是胡瓜除了召集子弟兵一起主持之外，還帶了節目製作人、執行製作等加一加總共10個人，而這10人都是跟胡瓜請款。可以說胡瓜不只注重每一場活動的表演效果，對於提攜後輩更是不遺餘力。

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▲葉欣眉爆胡瓜錄影完竟然還有體力運動3小時，讓她超傻眼。（圖／緯來綜合台提供）

不過葉欣眉對於胡瓜的好體力就「頗有微詞」，她表示胡瓜不只有棚內、外景節目，現在還開始經營Youtube頻道，熱愛運動的他還找了Terry擔任運動課的私人教練，更很愛揪子弟兵一起上課。葉心眉表示一開始還抱持著上課不用錢的揀便宜心態去，還想說去1個小時就夠了，沒想到Terry上課一次都2到3個小時，最後她已經累到趴下，胡瓜卻還是「活跳跳」從頭跟到尾。

還有一次葉欣眉跟胡瓜一起錄益智節目時，葉欣眉已經累到對自己喊話撐完最後一集就好，卻看到胡瓜竟然在群組裡問Terry等下沒有空上課，讓葉欣眉當下心裡不禁吶喊說：「有病嗎？！」好奇胡瓜從早到晚錄影，工作結束還有活力去運動，到底哪來這麼多體力。