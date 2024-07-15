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KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）最近把握工作空檔，帶著妻兒前往迪士尼遊玩，有天晚上獨自去餐廳買宵夜回房後，卻意外看到「衝擊畫面」，老婆挺著孕肚坐在浴室地上洗他的褲子，「我此刻檢討了自己。」

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

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▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲KID驚睹老婆挺著孕肚洗他的褲子和兒子的衣服。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

畫面中，可以看到KID妻子坐在乾濕分離的淋浴間，小澡盆內有兒子和老公的衣物。KID頓時覺得很衝擊，立刻說其實可以不用洗時，另一半仍堅持：「有一些我想要洗，這樣子你才可以穿啊。」

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲老婆想讓KID有香香的褲子可以穿。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID只好叫老婆趕快起來，「我來洗啦很可憐耶」，並叫妻子去吃宵夜，但聽到老婆回答「我現在很飽」，他慚愧地走出了浴室，並開始自我檢討，「平常嘴上唸著現在都只愛木木不愛我了，這是我錯～妳還是會愛木木順便繼續愛我的啦！」

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲▼KID連忙叫老婆出來吃宵夜。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

對於如此貼心的老婆，KID也感性地說，他的衣服之所以都能整齊且香香地擺在行李箱，絕對不是有任何魔法，「這背後一定有個愛你的人為你默默付出」，最後，他僅以菅田將暉《虹》其中一句歌詞，「因為我會一生都在妳身邊，請一生在我身旁」送給另一半最真摯的告白。

▲▼KID。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

▲KID最近帶妻兒去迪士尼玩。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）

KID IG全文：

我跟那貼心的老婆常常在生活中扮演著互補的角色，照顧木木的這幾天，我用光了我原本帶的衣服，一下流汗、一下dresscode 、一下下水、一下白色衣服又一定髒掉要換掉，但無所謂的我依照日常晚上深怕老婆肚子餓去迪士尼的餐廳買了宵夜回來，就看到了這麼衝擊的畫面，平常衣服香香乖乖整齊的擺在行李箱絕對不是有任何魔法，這背後一定有個愛你的人為你默默付出（雖然5次外景三次帶錯），但是看到這位孕婦把兒子哄睡完，坐在浴室地板上為我洗衣服，我此刻檢討了自己，平常嘴上念著現在都只愛木木不愛我了，這是我錯～你還是會愛木木順便繼續愛我的啦！
剛剛剪影片突然腦中閃過一首歌，於是就把他找出來，才知道這是寫歌的人寫給大雄跟靜香結婚的歌，有點點給他突然浪漫起來！一生そばにいるから　一生そばにいて」(因為我會一生都在你身邊，請一生在我身旁)

#看到影片的突然有感而發
#孕婦好偉大
#最浪漫的小事

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KID, 林柏昇, 東區妹仔

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