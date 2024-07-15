SJ希澈砸65億韓元豪宅臥房初公開　大紅床近50萬喊話：就差一個老婆了

文／妞新聞

以比女星還精緻的美貌、幽默口條圈粉無數的Super Junior成員「金希澈」，今年4月跟著利特、始源、神童組成的L.S.S.小分隊驚喜現身台灣、擔綱演唱會嘉賓上台演出，距離上次來台已經睽違6年。

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▲希澈日前來台曬多張打卡認證照。（圖／IG@kimheenim）



台灣行結束後，「宇宙大明星」金希澈還興奮地在IG狂曬多張打卡認證照，配文大讚：「好吃臺灣、興奮臺灣、幸福臺灣、我愛你臺灣、性感臺灣」，一連提及5次「台灣」，展現愛台灣的心，讓粉絲們大呼感動，近日他登上YouTube頻道스튜디오 수제，不只公開「砸現金購買」的65億韓元私人住宅（大約1億4千萬台幣），私密的起居臥室也首度在螢幕前曝光啦！

私密臥室首度公開

一張床要價2千萬元

▲希澈私密臥室首度公開。（圖／Youtube／튜디오 수제，下同）

在最新一集節目中，主持人直接帶隊突擊宇宙大明星的家，映入眼簾的全白家居空間，從牆壁到傢俱「白色到底」，白到讓主持人大感怪異笑稱像『來到精神病院』，進到這次主角嘉賓金希澈的房間，他本人則是很衝突的躺在King Size的大紅床上面，一臉睡眼惺忪被叫醒。

針對白、紅的奇特配色，希澈透露：「本來就喜歡紅色，而且因為狗狗會掉毛、抓床跟沙發，這種比較不會有刮痕」，不過這張顯眼到不行的床組，居然自爆價位大約在『2000萬韓元左右』，再度展現出驚人財力。

「這區留給老婆」

購屋原因超浪漫（？）

80坪大的空間，一共配置有3間房間、4個浴室，這個讓全部工作人員進入也十分寬敞的獨居房屋，金希澈曝光意想不到的購屋原因：「這間房子是想著結婚購置的，以前都是為自己而活，結婚後想要為了老婆生活」，接著浪漫透露空著的置物櫃是提早為了未來老婆準備的，同時喊話：「現在就差一個老婆了！」

經歷過公開、非公開戀愛的「戀愛老手」金希澈，當被問到相關敏感話題，語出驚人表示：「公開戀愛不是自己想公開才公開的」，透露：「如果說我們就自由自在的公開約會吧！這樣不如就不要當藝人了！」一席話讓主持人驚呆反問：「但現在年紀到了粉絲都會理解的吧？」金希澈則是講出演藝圈金句：『偶像是…到100歲依舊是偶像』。（是現實沒有錯了～）

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