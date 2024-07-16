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小孟老師／7月16日星座運勢　天蠍纏綿浪漫

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：職等考試合格
感情：分享生活點滴
財運：持續關注趨勢
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天秤

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雙子座

工作：業務服務熱情
感情：勇敢負起責任
財運：保持穩健投資
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙魚

天秤座

工作：新事業新視野
感情：學會關心自己
財運：逐步積累增值
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：同事默契十足
感情：創造美好回憶
財運：瞭解把握機遇
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：天蠍

金牛座

工作：積極主動學習
感情：更為忠誠的愛
財運：賺取利潤機會
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：射手

處女座

工作：營運策略成功
感情：講求平衡付出
財運：降低市場風險
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作熱情服務
感情：助人為樂善報
財運：控制精打細算
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：獅子

天蠍座

工作：懂得思考策略
感情：纏綿在浪漫中
財運：精通市場行情
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

雙魚座

工作：業務競爭成功
感情：愛情平順安穩
財運：重視品質價值
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：任務順利完成
感情：接納對方缺點
財運：明智投資獲利
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：魔羯

獅子座

工作：事業貴人運旺
感情：好情緒好桃花
財運：加強財務管控
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊

射手座

工作：事業策略成功
感情：注重自身形象
財運：熟悉投資市場
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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