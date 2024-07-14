53歲黃少祺「只穿三角泳褲」整個人零贅肉　超狂筋肉身材曝光！

記者黃庠棻／台北報導

三立新八點台劇《願望》播出後反應熱烈，戲中黃少祺與江宏恩兄弟二人目前相處表面太平，但看得出私底下已暗潮洶湧，江宏恩明顯忌妒心作祟，就等找到機會準備較勁，兩人對戲讓直呼「江宏恩罵人嗓音真宏亮，角色夠貪、夠瘋！」、「黃少祺只要出場，氣勢就鎮壓全場」，引起熱議。

▲黃少祺、江宏恩有精彩對手戲。（圖／三立提供）

《願望》日前拍攝游泳戲碼，江宏恩穿著連身三鐵泳衣下水，黃少祺則大方露出六塊腹肌，兩位八點檔男神身材都保養得超好。黃少祺對自己的身材要求很嚴格，除了健身之外，飲食也嚴格控管，主要吃沙拉及雞胸肉，透露「已經20年了，我都會用高標準要求自己。倒不會因為要在戲中展現身材，會夜不成眠有壓力，因為平常就已經做好準備！」

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▲黃少祺秀出結實身材。（圖／三立提供）

不僅如此，黃少祺也透露，目前大兒子在美國學校參加了籃球隊跟美式足球隊，體能跟他一樣非常好，他已答應兒子，要在暑假結束回美國之前，把兒子的胸肌、腹肌和二頭肌都練出來，現在只要有空，父子都會泡在健身房，他努力幫兒子們雕塑身形，也因為現在小孩還在發育，都會適度安排課程。

▲黃少祺整個人零贅肉。（圖／三立提供）

此外，江宏恩跟控管飲食的黃少祺不一樣，私底下是美食主義者，但仍很注意身形和身體線條，表示八塊腹肌和體脂肪高低有關，坦言「人到了40歲以上，沒辦法一直維持百分之百精實，因為50歲跟25歲還是有差，如果要訓練到健美比賽等級，那是需要時間跟飲食全力配合的。」像他喜歡有氧運動，就騎腳踏車來消耗熱量、維持肌肉，靠游泳修飾線條。

▲黃少祺、江宏恩兩大八點檔男神拍攝游泳戲。（圖／三立提供）