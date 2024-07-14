台北幼兒園案！　蕭彤雯痛心「孩子長大了也不會忘」：深惡痛絕

記者張筱涵／綜合報導

台北市某私立幼兒園發生性侵偷拍案，引起全民關注。前主播蕭彤雯13日痛心喊道「你以為孩子們還小，他們長大就會忘了這一切嗎？」每一個傷痛都會跟著人一輩子，尤其還會影響到後續成長的過程。同時，她也認為《兒少法》在報導上的限制應該有所改變。

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）



蕭彤雯13日坦承，看著台北市某幼兒園的性侵偷拍案感到心情煩躁，孩子們並不會因為年紀小，長大就會忘記這一切：「你依舊會記得那些在你很小時所發生的事情。即便你在當下不清楚那是怎麼回事，但你就是會在其他記憶都模糊淡去時，仍舊記得那個畫面。直到你明白，原來你當時受到了傷害。」

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這樣的陰影其實會跟著受害者一輩子，且對任何形式的性傷害、性騷擾都深惡痛絕。蕭彤雯接著補充，「《兒少法》針對包括兒少性傷害在內的案子，全面禁止媒體披露案件相關人事物，真的要修正。這件事早就發生，但當時沒有媒體報，為什麼？因為不能報，新聞很難做！」

網友們也都對台北市某私立幼稚園的案件感到相當憤怒，「《兒少法》要保護的是被害者不是加害者」、「真的好心痛，為什麼會有這麼可怕的惡魔」、「真的非常令人氣憤」、「實在無法原諒欺負小孩子的人」、「看了真的很怒！那些孩子真的很無辜」。