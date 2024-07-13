2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

記者劉宛欣／綜合報導

2024年一瞬間就到了下半年，命理專家廖翊樺日前登上節目《命運好好玩》，便分享了今年下半年，需要避免跟起衝突的3個生肖，且指出了明確的農曆出生月分，提供給有登上名單的人參考。

1.屬鼠、農曆二月生：注意感情用事、意氣之爭

廖翊樺指出屬鼠且二月生的人，下半年有「桃花刑」，會發生兩種狀況，一個是自己的情緒起伏不安、較為煩躁，有時候別人無心的一句話，脾氣就會上來，一旦「牙起來」就有可能出口傷人，另外，第二點則是情緒有時很容易被另外一半挑起，進而想要跟對方吵架，千萬要注意管理好自身情緒。

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▲屬鼠、農曆二月生。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

2.屬狗、農曆三月生：工作衝突、利益之爭

廖翊樺透露鼠狗、農曆三月生的人，2024下半年工作上可能會發生同事拿回扣、傭金，自己卻無辜「背黑鍋」的處境，必須特別注意跟同事保持一些距離，才能保持清白，如果有利益分配上的問題，也要記得及早跟老闆報告，才可以避免因為這些狀況產生衝突。

▲屬狗、農曆三月生。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

3.屬龍、農曆九月生：財務糾紛、因財失義

屬龍、農曆九月生的人人下半年會有「劫財、劫煞」，兩個一起會造成財務上的損失，例如做生意被報假的價格，被抬高價錢再打折，以為自己佔了便宜，實際上卻損失。另一方面，如果跟親朋好友有金錢上的往來，且將還款時間點壓太近，很容易出狀況，在財務上要給自己一點寬鬆的時間，當然最好是避免跟親朋好友有金錢往來。

▲屬龍、農曆九月生。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）