正式接班！《美國隊長4》首支預告曝光　「紅浩克」現身狠砸盾牌

記者蕭采薇／綜合報導

漫威宇宙明年開春作《美國隊長：無畏新世界》，首支精彩預告及海報上線，宣示嶄新時代正式開啟，正式迎接新一任美國隊長。《美國隊長：無畏新世界》是漫威電影宇宙的第35部電影，新一任美國隊長、同時也是獵鷹的前美隊得力助手山姆威爾森，扛起保衛美國的重責大任。

▲《美國隊長：無畏新世界》重磅加入的傳奇巨星哈里遜福特。（圖／漫威提供）

《美國隊長：無畏新世界》首支預告熱騰騰出爐，昔日的雷霆羅斯將軍如今已成總統，並邀請新任美國隊長山姆前往白宮接見 ，並表達與美隊合作的殷切意圖，山姆卻對羅斯總統的意圖存有戒心，兩人之間充斥著張力，而後續更引發一連串衝突事件。

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超級士兵以賽亞更是開槍暗殺總統，最後更出現紅浩克砸美隊盾牌，精彩動作場面與爆破特效已令人目不暇給大呼過癮，對於正片無疑更是期待不已，首波劇照也令人搶先一睹新任美隊和羅斯總統的嶄新造型。

▲新一任美國隊長山姆威爾森，扛起保衛美國的重責大任。（圖／漫威提供）

本片由自《美國隊長：酷寒戰士》加入漫威以來已屆整整10年的安東尼麥基領銜主演，《獵鷹與酷寒戰士》新星丹尼拉米瑞茲和老將卡爾朗布里、《夜路》提摩布雷克尼爾森、艾美獎提名女星希拉哈斯、《絕命毒師》詹卡洛埃斯波西托聯合主演，加上繼《無敵浩克》睽違17年重返漫威的麗芙泰勒，以及重磅加入的傳奇巨星哈里遜福特，接替已故影帝威廉赫特飾演成為總統的羅斯將軍。《美國隊長：無畏新世界》將於2025年2月上映。