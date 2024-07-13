林義芳正妹女兒現身壓力大到飆淚 陽帆鬧場不會騎馬

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰 Show》，由白冰冰、陽帆主持，這次邀請明星二代林義芳的女兒林宜禾上演京劇「代戰公主」，和黃新皓飾演的「薛平貴」，盤旋在空中，林宜禾也帶親弟弟林柏宇扮演薛平貴的馬僮，甚至不會騎古裝馬的陽帆，上演一段爆笑短劇。而大牌秀邀請到袁小迪，袁小迪展現滿滿的江湖大哥風範，帶領所有冰冰 show 歌手大唱〈重出江湖〉 ，氣勢磅礡！

▲林義芳(中)女兒林宜禾(左)與兒子林柏宇。（圖／民視提供）

這次接到任務的林宜禾表示爸爸林義芳知道他如果在現場，她會很緊張，所以林義芳錄影當天就沒有出現，讓她可以專心準備表演，可以順利完成此次的演出，她表示很謝謝學弟妹的幫忙，因為綜藝的攝影棚跟傳統戲曲的舞台不一樣，所以擔心耍槍在空中會因為舞台燈而失誤。

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▲白冰冰(左)對於林宜禾的演出相當敬佩。（圖／民視提供）

為了不被場地影響，林宜禾反覆練習，甚至用餐時間也只吃一根香蕉，獨自在舞台上練習，而當演出結束後，她也釋放壓力，流下感動的淚水。她解釋說很感動學妹一知道她有艱難的任務，還幫她號召學弟妹們來擔任導演、協助她排練。

▲林宜禾粉墨登場。（圖／民視提供）

而當化完妝站上舞台，林宜禾一度退縮，因為自己脫離學校太久，很怕自己太久沒練功會讓學校及老師丟臉，但很感謝學弟妹們以及她的先生，從排練就一直陪在她身邊，大家一起幫忙，才有台上光鮮亮麗的演員，很感謝白冰冰讓她重溫這麼美好的傳統戲曲，林義芳直到演出結束才看影片，發現女兒表現如此的好，連兒子林柏宇也擔任一角，讓他相當驕傲，直誇讚女兒在劇校8年的經驗，讓她有獨立、有想法也有抗壓性，也期待未來女兒在演藝事業有更多的表現。