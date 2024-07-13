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福原愛喊「半個中國人」勤練毛筆字　作品曝光網看傻：怎麼唸

記者黃皓瑋／綜合報導

日本「桌球天后」福原愛與前夫江宏傑的官司於3月落幕，她近期積極在大陸發展，除了開直播帶貨，也經常透過微博、小紅書與網友互動。昨（12日）她公開自己寫書法的畫面，並曬出她以毛筆寫下的2行詩句，端正字跡獲得不少讚賞，不過她書寫的內容也引發網友討論。

▲▼福原愛。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

▲福原愛透露最近在練習毛筆字。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

福原愛過去長時間在大陸練球，曾表示自己是「一半兒中國人」，而她近期似乎對中國傳統文化相當感興趣，繼日前自曝正在努力「學古詩」後，昨日她在微博寫下「最近又在練習毛筆字了，多音字好難」，並曬出照片，只見她舉著一張長度與她的身高差不多的宣紙，上面則寫著「海水朝朝朝朝朝朝朝落」、「浮雲長長長長長長長消」。

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▲▼福原愛。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

▲福原愛曬出自己寫書法的畫面。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

貼文公開後，許多大陸網友對於這2句話的唸法、斷句相當好奇，在留言區激起熱烈討論，網友們提出的答案包含「海水潮，朝朝潮，朝潮朝落，浮雲長，常常長，常長常消」、「海水朝潮，朝朝潮，朝朝落，浮雲常長，常常長，常常消」等，也有人直呼福原愛寫得太難：「把我這個中國人唬住了，都不知道該怎麼唸。」

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