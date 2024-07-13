汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

記者田暐瑋／綜合報導

藝人汪建民被診斷出罹患肺腺癌4期，化療長達7個月，且從肺部擴散到頸椎、脊椎、腦部，已經暴瘦12公斤。面對外界的關心和祝福，汪建民終於在社群網站上首度公開回應，表示：「會堅持下去的。」

汪建民被爆出罹患肺腺癌4期後，日前在臉書換了大頭照和封面照片，面對親友和粉絲湧入的關心，他也首度發聲感謝，圈內好友李國超也留言打氣：「聽說你身體微恙！祝早日恢復健康哦！加油。」他回覆：「超哥，謝謝你溫暖的問候！！！」更表示會堅持下去，顯見即使病魔纏身，態度仍相當積極。

▲汪建民罹癌後首發聲。（圖／翻攝自汪建民臉書）

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更換後的臉書照片中，可看見汪建民和好友們出遊露營，他露出開心笑容，氣色看起來不錯。前女友寶媽近期被問到汪建民罹癌一事，她也嚴肅感性地說：「生病很辛苦，我是長年在醫院照顧病人的那個人，所以我不願女兒來醫院照顧我，有一年，我住院，但我要女兒他們照常開聖誕趴，讓他們覺得這是小事，現在肺腺癌比例高，跟空汙跟喝水都有關係，楊貴媚姊的基金會說想要幫助建民哥，但我十年沒聯絡汪，我就給他們汪經紀人的電話，希望大家給他鼓勵一下。」

▲汪建民罹癌後首發聲。（圖／翻攝自汪建民臉書）

台北慈濟醫院胸腔外科主治醫師程建博指出，肺腺癌多長在肺部比較邊緣的位置，以上肺葉居多，是人體空氣吸進後容易到達的地方，因此推測肺腺癌和空氣汙染、油煙等環境因素較為相關。他舉例空汙，目前PM2.5已被世界衛生組織認定為一級致癌物，它的粒子極小，直徑僅頭髮的1/28，可穿過呼吸道黏膜，直接侵入肺泡，接著進入血液，對健康造成危害。

有很多人等有症狀再檢查時，都可能已接近晚期，僅約2成能手術切除，存活率在癌症當中算較差的，因此若有吸菸史者（含二手菸）、長期暴露在油煙環境的廚師及家庭主婦、暴露工廠廢氣或特殊汙染環境者（如建築工人、油漆工人、礦工等）、肺結核病史、肺纖維化、癌症家族史等都是高危險族群，要定期做肺部檢查。