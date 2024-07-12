最年輕正念教師竟是超帥星二代！　不到30歲就開班授課

記者蔡琛儀／台北報導

林隆璇兒子、創作歌手林亭翰去年發行第二張專輯《第二道光》後，今年再度以全新單曲〈別對我說謊〉回歸，光是上半年校園演出就突破50場，此外，林亭翰近期也開始嘗試斜槓人生，成為「英國牛津大學正念中心正念認知療法MBCT」完訓教師，將滿30歲的他成為最年輕正念教師，正式開班授課。

▲林亭翰挑戰成為最年輕正念教師。（圖／青田音樂提供）

他表示，希望透過自己的專業和訓練，讓更多人能控制自己的情緒，避免因為情緒後悔當下所做的決定。不過，由於學員多數的年紀都比他年長，剛開始上課時還有些擔心自己年紀小是否會缺乏說服力，最後他轉念一想拿出專業和自信，花時間經營與學員建立自己的「可信度」，克服斜槓當教師後帶來的不同挑戰。

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〈別對我說謊〉描述感情走到盡頭，選擇放手讓彼此自由，在現實生活中林亭翰面對感情也是「別對我說謊」，他認為在感情中誠實非常重要，不愛了寧願彼此有話直說。

▲林亭翰推出新歌〈別對我說謊〉。（圖／青田音樂提供）

然而，林亭翰在拍攝〈別對我說謊〉的MV時，由於前一天有校園演出，演出後完全沒有睡意直接熬夜上工。拍攝時他除了要全神貫注在演出上，還要身兼司機帶著工作人員轉點從社子島一路轉點到淡水，收工時已經是隔日中午，加上幾乎都是外景拍攝，白天的高溫和體力雙重考驗讓他一心只想趕快收工回家，笑說：「真的是拍到彌留！」他表示，如果再來一次，他會選擇和導演說，還是希望能拍好每一個鏡頭，好好檢查自己的表現是否完美。