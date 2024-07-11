《愛的榮耀》收視創高峰！被姚黛瑋「連賞8巴掌」江俊翰媽看哭了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》昨（10日）晚播出，平均收視率高達3.16，最高收視率3.72，創近期收視率紀錄。製作人王珮華也因為好成績，感動落淚「八點檔每一仗都不容易，要謝謝每一位工作人員，大家都很辛苦努力完成戲劇，更要謝謝支持的觀眾，接下來劇情會更好看！」；正在拍戲的演員江俊翰、藍葦華、姚黛瑋、錦雯、許仁杰、楊皓崴、吳東諺、曾子益等人也一起喝紅茶跟蛋塔慶祝收視登塔、氣勢如虹。

▲《愛的榮耀》收視創高峰。（圖／民視提供）

《愛的榮耀》收視最高點落在江俊翰被姚黛瑋賞連環巴掌，江俊翰坦言這場戲讓他媽媽非常心疼，因為他從小到大都沒有被打過，當下媽媽看播出還忍不住眼眶泛淚。但他解釋，這一次因為跟姚黛瑋首次合作，2人有討論好可以真的打，大家就很投入在那個情緒當中，所以在每一位的努力之下，沒有NG地完成8個耳光。

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▲江俊翰在戲裡被姚黛瑋賞巴掌。（圖／民視提供）



姚黛瑋在拍完賞巴掌戲碼後，在現場立刻給予江俊翰一個擁抱，坦言這場戲拍完相當內疚，一直在想有什麼禮物可以送給對方，因為自己對八點檔的借位拍攝還不純熟，也怕這一場演得不夠好，所以就沈浸在情緒裡，希望讓觀眾看得解氣，因此狠狠地給了江俊翰耳光。而她聽到江俊翰說媽媽很心疼的時候，也內疚地落下眼淚，覺得要趕快熟悉借位技巧，不然現在每個演員看到她都退避三舍，不敢一起合作了。