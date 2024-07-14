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小孟老師／7月14日星座運勢　巨蟹多方進財

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：拿捏輕重緩急
感情：製造約會樂趣
財運：發現許多商機
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：射手

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雙子座

工作：充滿熱情希望
感情：派對遇到戀情
財運：財務收益增加
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：天蠍

天秤座

工作：工作突出表現
感情：適合多元表白
財運：賺錢慾望強烈
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：積極調整心態
感情：內心非常狂野
財運：小投資大賺錢
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：牡羊

金牛座

工作：感激擁有工作
感情：情人默契十足
財運：大筆財務入帳
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天秤

處女座

工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：收入大於支出
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：同事信任度增
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：水瓶

天蠍座

工作：同事分憂解勞
感情：伴侶心有靈悉
財運：對投資感興趣
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

雙魚座

工作：做事放寬心態
感情：願意為他付出
財運：留意市場訊息
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：富有服務熱忱
感情：突顯感性一面
財運：在外有利洽商
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：金牛

獅子座

工作：與同事好相處
感情：收到告白情書
財運：廣納專業意見
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：雙子

射手座

工作：主管教導受益
感情：從傾慕轉相戀
財運：資金周轉頻繁
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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