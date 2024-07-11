林俊傑出道21年曾陷谷底　「想過退出演藝圈」吐心聲：最在乎家人

記者張筱涵／綜合報導

歌手林俊傑出道21年來，推出過許多口碑載道的歌曲，也面臨了許多流言蜚語，也曾透過公司正式向造謠者提告，但心理方面的影響就沒有這麼容易克服，近日上節目《從何說起》時坦承最低迷的時候曾想退出演藝圈。

▲林俊傑想過要退出演藝圈。（圖／翻攝自騰訊視頻）



林俊傑接受《從何說起》訪談，坦言自己對於歌迷的看法與評價非常在意，他將歌迷視為家人，認為他們是陪伴他成長的音樂家庭的一部分。然而，在瞬息萬變的網路世界中，真實與虛擬的界線日益模糊，網路上的聲音究竟代表了什麼變得難以分辨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當自己被誤解、扭曲和無端詆毀時，林俊傑在意的就是家人和歌迷的看法，尤其粉絲並不完全認識真正的他：「那他們被帶節奏，其實我也不能完全怪任何人，但問題在於我在乎，我也被像這些負面的漩渦帶入進去的時候，我就容易被負面能量影響，那自己當然會難過。」

林俊傑在最低迷的時候不僅想說要把社群平台全部關閉，不用去對任何人交代或解釋什麼，自己清楚人生該怎麼過且是怎樣的人即可：「然後甚至有想過說那我還要繼續唱嗎？我還要繼續當藝人嗎？我還要出專輯嗎？我還要做演唱會嗎？那時候是真的在一個比較低迷的狀態，真的是在一個比較…難過的狀態，失望吧，應該是說失望。」