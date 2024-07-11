訪問／SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍！　東海：去台灣拍電視劇

記者吳睿慈／綜合報導

韓流帝王Super Junior即將在8月16、17、18日來到台北小巨蛋與粉絲見面，成員近日接受台灣媒體跨海聯訪，得知台灣E.L.F.希望他們一直來台與粉絲見面，東海信誓旦旦回答：「這是有可能做到的！因為SJ沒辦法去的話，就小分隊去，小分隊沒辦法去，那就solo個人去。」他更加碼表示「還可以拍廣告或電視劇」，令全場一陣驚呼。

▲▼SJ參戰爭奪「2024訪台韓星」冠軍，東海表示「去台灣拍電視劇」。（圖／iME TW提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年是韓星訪台最頻繁的一年，Super Junior、MAMAOO兩團搶奪冠、亞軍，粉絲更自己組成「台灣灶腳大賽」，盼望偶像成為第一名。Super Junior近日接受台灣媒體聯訪，被問到是否能成為2024年之冠？東海點頭表示非常有希望，「因為SJ沒辦法去的話，就小分隊去，小分隊沒辦法去，那就solo個人去」。

東海加碼想出驚人點子：「搞不好成員之間，有人可能又去台灣拍電視劇，又或是有拍廣告的機會！」神童在一旁附和：「去拍《想見你2》。」所有人點頭表示，希望經常來台灣與E.L.F.見面，正式參戰「韓星來台灶腳大賽」，東海承諾：「SJ會努力成為在KPOP藝人之中造訪最多次的團體。」

▲始源推薦台灣便當好吃。（圖／iME TW提供）



始源每回訪台就會到鼎王吃火鍋，被粉絲笑虧成「鼎王股東」，他被點名推薦一項台灣美食，卻出乎眾人意料回答「便當」，他表示：「台灣的便當很好吃，在便利商店賣的便當非常好吃。」台灣特色美食太多，圭賢也意猶未盡：「好吃的太多了，珍珠奶茶半糖去冰。」連經典的口味調配都牢記在心。

▲銀赫放送飛吻給「老婆」。（圖／iME TW提供）



訪問尾聲，SJ不忘展現撩妹情話，藝聲深情告白：「台灣E.L.F.對我來說就是LOVE（愛），沒有理由就是愛。」銀赫雖然嗓子燒聲，仍努力吶喊：「老婆！」不斷放送飛吻，表達對於台灣3場演唱會完售的謝意，相約8月與粉絲台北小巨蛋相見。