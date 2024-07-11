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歐陽靖陷「壓力性肥胖」體重激增20KG！　冒出4症狀自信心削弱

記者陳芊秀／綜合報導

女星歐陽靖育有一寶貝兒子「新醬」，離婚後帶孩子與媽媽定居台南，平時除了會在社群紀錄親子日常。她11日發文，提及受到「壓力性肥胖」影響，造成身材發福，並透露現在40歲，體重達70公斤。

▲▼歐陽靖壓力性肥胖，體重激增。（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）

▲歐陽靖有壓力性肥胖，體重激增。（圖／翻攝自臉書／歐陽靖）

歐陽靖表示，很多人以為她是產後「發福」，其實懷孕時根本沒胖，真正原因是壓力性肥胖，使得身體出現倦怠感，「人家說最高寂寞指數就是『一個人住院、一個人看電影』，那麼有多少人經歷過單獨度過孕期與生產呢？」她短時間內體重激增20公斤，自信心因此被削弱。

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歐陽靖坦言，自省型人格的負面特質，會經常將別人的過錯視為自己的錯。例如，當遇到不好的對象，會自我責備，認為是自己的條件不夠好，不值得被好好對待。即使生活不順遂，她也會認為是自己太笨。壓力使她的荷爾蒙失調，導致肥胖，並伴隨著盜汗、體臭和倦怠感。獨自承擔養家的壓力，使她感到無法逃避。

後來歐陽靖決定開始調整飲食習慣，並堅持運動。她表示，「我是佛系飲控，不吃精緻澱粉，只吃蔬菜和好的蛋白質。」她也透露，住在台南需要有勇氣對肉燥飯和鍋燒意麵說不，但虱目魚和自助餐卻是她的好朋友。最近，她也開始跑步，並感覺自己比較輕盈。現年40歲的她公布體重70公斤，期待在未來幾個月的變化，要找回真正的自己。

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