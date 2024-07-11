大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

記者陳芊秀／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平結婚後，生活一舉一動仍是外界關注焦點，日前傳出花了785萬美元（約2.5億台幣）買下一棟豪宅，不料日本有2家電視台派員到豪宅前進行轉播報導，此舉碰觸他守護家人隱私的底線，隨後電視台社長道歉，他仍認為新家曝光已經無法居住，決定賣掉。

▲大谷翔平買新家遭電視台偷拍，地址曝光震怒。（圖／達志影像／美聯社）

據日媒《女性SEVEN》報導，大谷翔平買下豪宅一事於5月下旬被《洛杉磯時報》曝光，富士電視台、日本電視台派員到豪宅前轉播報導，導致豪宅地址形同公開，且附近鄰居也被採訪，結果豪宅變成觀光場所，許多人都前去觀看。為此，他透過球團向兩家電視台提出禁止採訪，雙方糾紛越演越烈。72歲富士電視台社長港浩一於7月5日的定期記者會，罕見公開向大谷翔平道歉。

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大谷翔平好不容易砸錢買下新家，過了一個半月仍沒有搬家的動作，據球團相關人士透露，他表示「那邊已經不能住了」，現在管理該棟豪宅的房仲業者，已經準備要將房子出售。而且他搬家前，購屋消息就外洩，對房仲業者已經不太信任，業者感受到他的憤怒也相當慌亂。

大谷翔平會如此重視隱私，一部份原因與洛杉磯現在強盜集團猖獗有關，他的隊友也有遇到強盜的經驗。他身為棒球選手時常要到外地打球，擔心妻子獨自留在家中會害怕，因此對於新家曝光一事相當在意。