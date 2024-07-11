ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

記者陳芊秀／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平結婚後，生活一舉一動仍是外界關注焦點，日前傳出花了785萬美元（約2.5億台幣）買下一棟豪宅，不料日本有2家電視台派員到豪宅前進行轉播報導，此舉碰觸他守護家人隱私的底線，隨後電視台社長道歉，他仍認為新家曝光已經無法居住，決定賣掉。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平買新家遭電視台偷拍，地址曝光震怒。（圖／達志影像／美聯社）

據日媒《女性SEVEN》報導，大谷翔平買下豪宅一事於5月下旬被《洛杉磯時報》曝光，富士電視台、日本電視台派員到豪宅前轉播報導，導致豪宅地址形同公開，且附近鄰居也被採訪，結果豪宅變成觀光場所，許多人都前去觀看。為此，他透過球團向兩家電視台提出禁止採訪，雙方糾紛越演越烈。72歲富士電視台社長港浩一於7月5日的定期記者會，罕見公開向大谷翔平道歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大谷翔平好不容易砸錢買下新家，過了一個半月仍沒有搬家的動作，據球團相關人士透露，他表示「那邊已經不能住了」，現在管理該棟豪宅的房仲業者，已經準備要將房子出售。而且他搬家前，購屋消息就外洩，對房仲業者已經不太信任，業者感受到他的憤怒也相當慌亂。

大谷翔平會如此重視隱私，一部份原因與洛杉磯現在強盜集團猖獗有關，他的隊友也有遇到強盜的經驗。他身為棒球選手時常要到外地打球，擔心妻子獨自留在家中會害怕，因此對於新家曝光一事相當在意。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

推薦閱讀

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

《長江七號》女星驚傳濺血「指甲整片沒了」！　坐輪椅包紗布傷勢曝光

《長江七號》女星驚傳濺血「指甲整片沒了」！　坐輪椅包紗布傷勢曝光

北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學

北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學

孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合

孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」　連冰箱都在別人名下

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

《長江七號》女星驚傳濺血「指甲整片沒了」！　坐輪椅包紗布傷勢曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大谷翔平

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩
  2. 瘋電影／加菲貓：農場大冒險　加菲貓原來不是棄嬰
  3. 萊恩雷諾斯和休傑克曼「互噴」濕了！　緬懷幕後功臣內藏洋蔥
  4. 大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉
  5. 獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕
  6. Disney+驚悚劇《七夕之國》真的開腦洞！山田孝之隔空開殺震撼現身
  7. 小孟老師／7月11日星座運勢　天秤對戀人要細心
  8. 台大女星買房「殺到社區最低單價」！林玟誼全靠1關鍵：一定要帶去
  9. 「真人版娜美」周甄娜遇粉絲摟腰騷擾　開價3.2萬買她「屁味」
  10. 王淨像憂憂「背負許多期許卻感到抱歉」　導演徐漢強揭她私下這面

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366