獨家／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

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獨家／啦啦隊女神楊若歆遭前男友威脅「外流不雅照」！　痛揭心碎內幕

記者蔡琛儀／專訪

新北國王啦啦隊成員楊若歆（楊楊）曾擔任藝人的舞蹈老師長達12年，2年前以啦啦隊成員身份出道，5月更跨足歌壇堆出首支單曲〈迷霧之謎〉，敘述面對感情在現實與虛幻間的抉擇；現實中的她情路坎坷，前男友是佔有慾強的恐怖情人，楊楊甚至還被對方打過，另一任前男友則拿兩人男歡女愛時所拍下的照片威脅她不能分手。

▲▼新北國王啦啦隊員楊若歆專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊若歆（楊楊）擁有亮麗外型和姣好身材。（圖／記者湯興漢攝）

楊楊說，大學時交過一任男友，對方稱比她大6歲，隱瞞其實大她10歲的真相與她交往，事後東窗事發，媽媽認為對方不老實，極力反對兩人繼續交往，當楊楊打算分手時，對方卻把兩人拍的不雅私密照上傳到當時流行的無名小站相簿中並上鎖，「他威脅我，說我不照他說的做，幾點幾分就要打開相簿。」

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還是學生的她害怕不已，跟室友討論過後決定報警處理，「警察介入後我被帶去警察局要做筆錄，那時候最難過的是，已經很害怕了，但警察為了要確認是不是我本人，還是要把照片全印出來叫我指認。」最後男方和男方家長找她與媽媽提和解，她也要求對方把照片處理掉，事情總算落幕。不過令人驚訝的是，楊楊之後竟選擇和男方復合，交往了4年才因性格不合分手，也讓她忍不住自嘲真的很天真又荒謬。

▲▼新北國王啦啦隊員楊若歆專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲楊若歆感情路相當坎坷。（圖／記者湯興漢攝）

而前男友則是佔有慾強又情緒不穩，朋友勸過她分手，楊楊直到被對方打了，才終於醒悟決定斬斷情緣。剛分手時，對方不僅常跑到她家外面敲門，半夜還會奪命連環扣，足足打了一個月，楊楊念在對方精神有些狀況，不敢貿然封鎖，「朋友有問我為何不封鎖，因為我覺得他不是正常人，需要知道他下一步要幹嘛，也怕他會做出更極端的事。」5月發單曲時，對方又打了2通電話給她，但楊楊都沒接聽，此後總算沒再來騷擾她。

也因為常常遇人不淑，楊楊現在都會把觀察期拉長，也盡量把生活重心放在自己身上，「我以前很不順，因為我都跳過觀察期，我是很快就下去的人，所以很容易遇到不好的人。」她也大方坦言目前有一名已經觀察半年以上的對象，表示若之後有穩定交往的對象才會公開，「我如果今天遇到一個人，可以讓我很放心的在這段感情裡很自在、不用擔心隨時會分手，如果有這個人才會選擇公開。」

▲▼新北國王啦啦隊員楊若歆專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼楊若歆跨足歌壇推出首支單曲〈迷霧之謎〉。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北國王啦啦隊員楊若歆專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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