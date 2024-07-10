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孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一名媛」孫芸芸婚後育有一對兒女，平時用心經營社群的她，日前才驚喜PO出多張與大弟孫智宏（Henry）的合照，沒想到今（10）日再秀出與三姐弟的合照，貼文曝光後，吸引1.7萬名網友按讚，同時也令不少人留言讚嘆，三人的高顏值及良好基因。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）

▲孫芸芸分享與姐姐、弟弟的合照。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）

透過孫芸芸分享的照片可見到，她身穿一件黑色無袖連衣裙，還戴著金色手鍊和大圈耳環，將長髮自然垂落，對鏡頭露出甜美的笑容。姐姐孫瑩瑩則穿著一件襯衫、弟弟身穿背心，將手臂上的刺青露出，手分別搭在兩個姐姐的肩膀上，對鏡頭擺出自信且有個性的微笑。

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▲孫芸芸。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）

▲孫芸芸分享與弟弟的合照。（圖／翻攝自Instagram／aimeeyunyunsun）

事實上，孫芸芸不久前才在社群分享與弟弟的合照，當時她在照片中身穿無袖背心搭配黑色短褲，臉上還戴著一副黑色的太陽眼鏡，整體形象簡約又不失時尚。弟弟孫智宏則身穿黑色襯衫搭配卡其色短褲，將手輕輕搭在姐姐的肩膀上，露出淡定的笑容。如今孫芸芸再分享三姐弟的合照，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言大讚，「神仙組合」、「精靈三姐弟」、「一家人顏值都超高」。

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孫芸芸, 孫瑩瑩, 孫智宏

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