為歐陽妮妮戒掉10年菸癮！　張書豪忍了2個月：想陪愛的人久一點

記者劉宜庭／綜合報導

張書豪日前向歐陽妮妮求婚成功，當時承諾女方要把10幾年的菸癮戒掉，如今順利戒菸近2個月時間，他除了分享過程及自身做法，也不忘在文中感性告白未婚妻：「雖然我可以少愛自己一點，但我想陪愛的人久一點。」

▲張書豪日前向歐陽妮妮求婚成功。（圖／翻攝自張書豪IG）

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張書豪今（10日）透露，並未透過戒菸門診或使用任何輔助產品，而是靠著自己的意志力和對於愛人的責任感來成功戒菸。他坦言，許多人都曾勸他戒菸，包括他的父母和朋友，大家都是以「為了你身體健康」來勸說，「有多少抽菸的人聽的進去？總覺得自己少活幾年沒什麼，我想怎麼過自己決定，或是我不用活這麼久，反正沒意外的話肯定能陪兩老終老。另一半或朋友叫你戒，你也只會覺得我爸媽叫我戒我都戒不掉了，頂多離你遠點抽。」

「但，如果戒菸其實不是為了自己，而是為了你愛的人呢？」當張書豪意識到，繼續抽菸會縮短他陪伴愛人和下一代的時間時，他決定要戒菸。他坦言，以前戒菸失敗的最大原因，就是他並不真心想要戒菸，每當有空擋、吃飽飯後、或是心情好壞的時候，他都會想要抽菸。但這次他認真面對自己的問題，並且決定要一次性戒掉。

▲張書豪求婚時曾向歐陽妮妮承諾要把10多年的菸癮戒掉。（圖／翻攝自張書豪IG）

張書豪表示，他的戒菸經驗或許能對其他想要戒菸的人產生一些啟示，「凡事換個角度想想看，也許你也會做些改變。」他也透露，最後一次抽菸、連續抽了3根，「我跟自己說，一次抽個夠，抽到覺得噁心。」

這兩個月期間，張書豪也經歷過拍攝空檔，也有過心情差、或是身邊好友抽菸聊天的時候，但他從來沒有冒出抽菸念頭，「雖然我可以少愛自己一點，但我想陪愛的人久一點。」身為 BLACKPINK成員Rosé粉絲的他也開玩笑說：「當然也可以有健康的身體多追幾場Rosé的演唱會。」

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