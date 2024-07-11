ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

媽媽盲腸炎痛到昏倒送醫　黃宏軒「最後一個才知道」：很生氣都不講

記者蕭采薇／台北報導

黃宏軒今年以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升，追蹤人數增加20萬，近日主演電影《我想和你在一起》更是忙於宣傳，卻也疏忽了家人。黃宏軒10日出席品牌活動，透露媽媽因盲腸炎在外昏倒住院，他卻是最後一個知道，因而非常自責。

▲▼黃宏軒出席活動-黃宏軒。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃宏軒以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒透露，平常在跑步時經常一邊與媽媽打電話聊天，但某天發現媽媽兩天沒接電話，一開始沒想太多，以為只是懶得接。沒想到幾天後，舅舅才告訴他，媽媽和朋友在外面聚會時昏倒送醫。而媽媽一開始還不願意讓他知道，擔心影響黃宏軒跑電影《我想和你在一起》的宣傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃宏軒自責的說：「他住院前一週我才帶她去檢查身體，沒想到會這樣，我就把住院那些費用全部都轉給她，叫她不要想工作上的事情。」他近日跑宣傳時，見到有粉絲狂刷11回電影，於是自掏腰包拿出500元，補貼對方票錢，超暖行徑在社群上瘋傳。

▲▼黃宏軒出席活動-黃宏軒。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃宏軒近日主演電影《我想和你在一起》，忙於宣傳卻也疏忽了家人。（圖／記者周宸亘攝）

而此次黃宏軒體驗越野跑，從碧潭山下跑道最山頂，本來就對小黑蚊過敏的他，只要被咬到都會有一塊一塊紅的，但今天都沒有被咬到，「我今天跑起來連小黑蚊都咬不到」。他笑說自己其實本身就有跑步的習慣，過去時間比較允許，會每天晚上跑8公里，大概維持了3個月，但現在基本上跑完兩公里就回家了。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合

孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

蔡阿嘎「急換YT封面」藏亮點！　新照P圖切割蘿拉

蔡阿嘎「急換YT封面」藏亮點！　新照P圖切割蘿拉

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學

北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學

劉涵竹談蘿拉事件勸世「別讓人代理你」！　曝詐財8位數關鍵原因

劉涵竹談蘿拉事件勸世「別讓人代理你」！　曝詐財8位數關鍵原因

吳慷仁親口提柴智屏　現身揭「拒絕接演主因」曝兩人關係！

吳慷仁親口提柴智屏　現身揭「拒絕接演主因」曝兩人關係！

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

《長江七號》女星驚傳濺血「指甲整片沒了」！　坐輪椅包紗布傷勢曝光

《長江七號》女星驚傳濺血「指甲整片沒了」！　坐輪椅包紗布傷勢曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

寶媽含淚宣布退出演藝圈　希望大家幫助前男友汪建民

溫太醫13年後娶沈眉庄！　換滿族婚服彌補《甄嬛傳》遺憾…網：意已平

孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合

《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

蔡阿嘎「急換YT封面」藏亮點！　新照P圖切割蘿拉

蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重

北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學

劉涵竹談蘿拉事件勸世「別讓人代理你」！　曝詐財8位數關鍵原因

吳慷仁親口提柴智屏　現身揭「拒絕接演主因」曝兩人關係！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃宏軒, 我想和你在一起

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　輝人安可場南下高雄開唱
  2. 《長江七號》女星驚傳濺血「指甲整片沒了」！　坐輪椅包紗布傷勢曝光
  3. 北市幼兒園爆性侵案！大牙喊話盼司法嚴懲　佳娜痛心：怎敢送孩子上學
  4. 陳柏霖穿皮衣掃街：熱到刮痧！　半夜熱聊「旗下女星」王淨、張榕容
  5. 劉涵竹談蘿拉事件勸世「別讓人代理你」！　曝詐財8位數關鍵原因
  6. 寶媽許願要去美國看大谷翔平　曾寶儀：我買單
  7. 《原子》江尚儒認愛戀綜CP！　解禁狂曬情侶照：這3個月多痛苦
  8. 孫芸芸「三姐弟高顏值」合照曝光！　1.7萬人讚爆：神仙組合
  9. 蔚山Irene加入統一獅啦啦隊　總監脫口「沒特別想找她」挨轟不尊重
  10. 吳慷仁幫罕病童沐浴動作熟練！全聯捐款功能升級「全支付也能捐」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366