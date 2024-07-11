媽媽盲腸炎痛到昏倒送醫　黃宏軒「最後一個才知道」：很生氣都不講

記者蕭采薇／台北報導

黃宏軒今年以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升，追蹤人數增加20萬，近日主演電影《我想和你在一起》更是忙於宣傳，卻也疏忽了家人。黃宏軒10日出席品牌活動，透露媽媽因盲腸炎在外昏倒住院，他卻是最後一個知道，因而非常自責。

▲黃宏軒以BL劇《關於未知的我們》人氣飆升。（圖／記者周宸亘攝）

黃宏軒透露，平常在跑步時經常一邊與媽媽打電話聊天，但某天發現媽媽兩天沒接電話，一開始沒想太多，以為只是懶得接。沒想到幾天後，舅舅才告訴他，媽媽和朋友在外面聚會時昏倒送醫。而媽媽一開始還不願意讓他知道，擔心影響黃宏軒跑電影《我想和你在一起》的宣傳。

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黃宏軒自責的說：「他住院前一週我才帶她去檢查身體，沒想到會這樣，我就把住院那些費用全部都轉給她，叫她不要想工作上的事情。」他近日跑宣傳時，見到有粉絲狂刷11回電影，於是自掏腰包拿出500元，補貼對方票錢，超暖行徑在社群上瘋傳。

▲黃宏軒近日主演電影《我想和你在一起》，忙於宣傳卻也疏忽了家人。（圖／記者周宸亘攝）

而此次黃宏軒體驗越野跑，從碧潭山下跑道最山頂，本來就對小黑蚊過敏的他，只要被咬到都會有一塊一塊紅的，但今天都沒有被咬到，「我今天跑起來連小黑蚊都咬不到」。他笑說自己其實本身就有跑步的習慣，過去時間比較允許，會每天晚上跑8公里，大概維持了3個月，但現在基本上跑完兩公里就回家了。