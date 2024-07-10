蔡阿嘎「急換YT封面」藏亮點！　新照P圖切割蘿拉

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎日前公布開除資深員工蘿拉的真實原因，在於對方利用AB合約詐財8位數，消息曝光後引發外界討論，最近他除了在文章及影片中以「AB」自嘲或諷刺蘿拉之外，稍早也發文宣布自己已將頻道的封面圖進行更換。

▲蔡阿嘎日前宣布開除蘿拉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎透過Threads發文提及，原本YouTube主頻道的封面照裡，有非本工作室人士的圖片，這細節在經由網友的提醒下被他們發現後，工作室已迅速採取行動進行修正，同時也在文中附上一張新的封面照，並向廣大的網友們表達致謝，「感謝網友提醒！現今已經緊急P圖更換了！」

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▲蔡阿嘎將YouTube頻道封面改了。（圖／翻攝自Threads／yga0721）

透過蔡阿嘎分享的YouTube新封面照可見到，他與員工們穿著黃色的球衣背對鏡頭，一同面向體育場的看台，球衣上面除了有員工的名字之外，還有彼此對應的號碼，一行人高舉右手比出數字七的手勢。至於前員工蘿拉原本站的位置，則被蔡阿嘎P圖成一罐AB優酪乳。貼文曝光後，再度掀起網友討論，不少人紛紛按讚表示，「快笑死」、「真的很會偷臭」。