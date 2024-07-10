黃子韜「要粉絲別再幻想」：手都牽不著還老公　7000留言要他少臭美

記者張筱涵／綜合報導

光鮮亮麗的偶像時常會被選為眾人心中的男（女）神、理想型，也因此出現了許多「男（女）友粉」、「夢男（女）」等粉絲類型。而大陸藝人黃子韜日前直播突然要觀眾不要再幻想，此言一出隨即被擷取放到微博，7000多則留言狂批「他這幾年在娛樂圈除了戀愛還有什麼成就嗎」。

▲黃子韜直播突要粉絲「別再幻想」。（圖／翻攝自微博／快乐追星十级学渣）



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黃子韜日前在直播對著鏡頭說：「你們不要再幻想了，我之前不是打破過你們嗎？老是幻想來幻想去的，一天到晚還老公、老公真逗，手都牽不著還老公，真逗，不要做這種幻想，好好踏踏實實地過好自己的生活。」

這番言論不只引起部分粉絲不滿，連一般網友也看不下去，「誰管他，還以為自己真性情呢」、「現在還喜歡他的肯定是死忠粉了，這樣的話他是怎麼說出口的」、「人家隨口一叫解解悶，你還當真了，真逗」、「少臭美了，往自己臉上貼金了」。

▲陸網反應。（圖／翻攝自微博／快乐追星十级学渣）



尤其，黃子韜和徐藝洋的戀情雖然沒有公開承認，但隨著他們一起錄節目，從互動和言語上也可說是間接認愛，這一點也讓網友認為他這樣的發言很不妥，且認為粉絲只是叫好玩的，並非真的認為黃子韜是老公。

▲黃子韜和徐藝洋緋聞傳許久，近來都大方同框更提到「公開」一事。（圖／翻攝自微博）