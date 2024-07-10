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曾馨瑩帶女兒奔捷克避暑　「郭台銘10億古堡」美景曝光

曾馨瑩與郭台銘（左圖）曾在捷克古堡慶祝結婚紀念日，日前她貼出女兒在當地的照片（右圖），可見當地天氣有涼意。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩與郭台銘（左圖）曾在捷克古堡慶祝結婚紀念日，日前她貼出女兒在當地的照片（右圖），可見當地天氣有涼意。（翻攝曾馨瑩IG）

圖文／鏡週刊

鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩結婚16年，育有2女1子，近日曾馨瑩帶著孩子到捷克過暑假，今（10）日還貼出郭台銘在的10億元古堡照片，相當夢幻。

曾馨瑩今在IG限動貼出郭台銘的捷克古堡外觀，可見天色朦朧，古堡的的歌德式尖塔顯而易見，還有廣闊大草坪，曾馨瑩用英文寫下：「Good night or good morning?」（晚安還是早安？）相當夢幻。

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曾馨瑩貼出郭台銘的古堡照片。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩貼出郭台銘的古堡照片。（翻攝曾馨瑩IG）

而曾馨瑩早前也分享當地美照，包含庫特納霍拉（Kutná Hora）的聖巴巴拉教堂等，其中一張是女兒站在花園裡，穿白色帽T和牛仔褲，顯見當地天氣頗有涼意。

曾馨瑩幾天前曾分享女兒在花園裡的照片。（翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩幾天前曾分享女兒在花園裡的照片。（翻攝曾馨瑩IG）

綜合媒體報導，郭台銘2002年斥資約新台幣10億元，為亡妻林淑如買下這座位在捷克布拉格郊外的古堡，並以她的英文名字Serena命名「Serena Castle」。這座古堡原本是歐洲貴族的莊園，擁有廣闊的園林和華麗的建築風格，郭台銘購入後進行了大規模的修繕與整修，使其恢復昔日的榮光。

而郭台銘2008年娶第二任妻子曾馨瑩時，也在這座古堡拍婚紗，曾馨瑩2022年曾在社群網站分享兩人在古堡內慶祝結婚14週年的照片，古堡的奢華內部也因此曝光。


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