ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰BL劇《職業替身》今日完結！翻拍人氣小說壓力大…UpPoom神回應

記者陳芊秀／台北報導

泰國BL劇故事無極限，現在更挑戰跨國翻拍大陸人氣小說家水千丞代表作《職業替身》，泰劇版自4月26日開播，今日（12）將播出大結局，男男主角Up、Poom的CP組合因戲大受喜愛。兩人接受《ETtoday星光雲》訪問，分享拍攝心情。

▲《黑幫》主創再推全新BL劇《職業替身》由Up(右)&Poom(左)主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

▲《職業替身》由Up(右)、Poom(左)主演，原作是大陸人氣耽美小說。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

《職業替身》改編自水千丞同名小說，描述替身演員Joe愛上了富家少爺Ming，卻得知Ming另有暗戀對象，自己則是感情上的替身，經歷殞命重生，他以新身分重活世間，但也再度淪陷於同一人。劇集除了描述主角重生，也逐集描述前生的自己與Ming的感情糾葛，虐戀情節高度還原小說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Up飾演富家少爺Ming，對應的是小說中的「晏明修」，原著設定清冷偏執又深情。他坦言接演前就得知原作小說很出名，因此滿有壓力，「但當我覺得有壓力的時候，我就想把這壓力，轉換成動力，讓自己更盡心盡力」。而Poom第一次擔任主角，也感受到壓力，直說：「我會盡力而為。」兩人表示會看觀眾評論，「每週五電視劇播出的時候，我們都會看，然後就會一起在X裡看看動態」。

▲《黑幫》主創再推全新BL劇《職業替身》由Up(右)&Poom(左)主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

▲Up飾演「Ming」，小說中清冷俊美，多年來在書粉心中是人氣角色。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

Poom飾演的角色「Joe」，是小說中的「周翔」，感情受到過傷害，重生後又再度情纏同一人，被問到若有機會重活一次，他還會再愛上同一個人嗎？他直說「不會」，接著說到：「被傷透了就一定要牢記，被傷透了會記住的是人，被傷透了還在忍受的是Joe，機會不是常有的，在他去世前，也有很多事情的打擊，如果是我我不會忍受的，我覺得還是找一個適合我們的人，當下就能喜歡自己本人的那種。」

▲《黑幫》主創再推全新BL劇《職業替身》由Up(右)&Poom(左)主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

▲Poom首度擔任BL劇男主角。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

《職業替身》的Ming是個愛吃醋人設，當Up被問到本人是否也是愛吃醋的性格？Poom笑說「我覺得你滿喜歡吃醋的」，Up大笑「我應該有，但沒有到Ming的那種程度，就一點點，一點點而已」。而Up在人氣泰劇《轉學來的女生1》、《數到十就親親你》都有演出，多是扮演被虐、被動搖的性格，這次在《職業替身》與前兩部角色性格完全相反，被問到比較喜歡哪一種？他說每個角色都喜歡，「每一個角色都有不一樣的靈魂不一樣的挑戰，然後我覺得，我自己也有進步」。

Poom扮演替身演員，戲裡很多難度頗高的動作戲。他說自己沒有替身的基礎，因為角色在戲裡是很厲害的替身，因此學了很多，「我要更努力學，才能表達出真正的Joe」，而且拍攝時沒有受過傷，因為劇組團隊很注意安全問題，非常會照顧人，同時也透露，打從培訓開始，已經練習了1、2個月。

《職業替身》熱播期間，在泰國X（舊名：推特）每週都是流行趨勢關鍵字。Up與Poom感謝大家對劇集的喜愛，也邀請大家一起刷熱門趨勢，跟大家一起追劇。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

Kim曬Nico老公視角泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

孫安佐呼麻另有內幕！　住泰14年女星岳庭揭「警方真實反應」

佩佩站日本老街自拍　「後方驚現詭異臉」她自我安慰：一定是面具

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

《家有阿福》童星離奇陳屍車中！　享年46歲…身旁服務犬也身亡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰劇, BL劇, 職業替身, UpPoom

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一粒換全黑裝「褲子激短」！變暗黑美少女　眼神游移：越拍越尷尬
  2. 江坤俊否認性騷請辭節目！　鄭凱云發長文：不能做錯事還不承認
  3. 台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！
  4. 「3C沒有毒，有毒的是不想花心力陪伴」　歐陽靖3育兒原則：身教最重要
  5. 寫真女星遭下藥性侵！經紀人被逮補…猖狂背景「小栗旬恩人女婿」
  6. 蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢
  7. 崔子結婚1年要當爸了！「美人嬌妻曝光」幸福曬超音波　甜蜜討親親
  8. 泰BL劇《職業替身》今日完結！翻拍人氣小說壓力大…UpPoom神回應
  9. 台灣之光！奧斯卡提名導演王湘聖將回台　《弟弟》亞洲日舞影展放映
  10. 獨／林玉書《追分》神隱⋯星巴克兼職中！　台視曝「戲份消失」關鍵

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366