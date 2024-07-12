泰BL劇《職業替身》今日完結！翻拍人氣小說壓力大…UpPoom神回應

記者陳芊秀／台北報導

泰國BL劇故事無極限，現在更挑戰跨國翻拍大陸人氣小說家水千丞代表作《職業替身》，泰劇版自4月26日開播，今日（12）將播出大結局，男男主角Up、Poom的CP組合因戲大受喜愛。兩人接受《ETtoday星光雲》訪問，分享拍攝心情。

▲《職業替身》由Up(右)、Poom(左)主演，原作是大陸人氣耽美小說。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

《職業替身》改編自水千丞同名小說，描述替身演員Joe愛上了富家少爺Ming，卻得知Ming另有暗戀對象，自己則是感情上的替身，經歷殞命重生，他以新身分重活世間，但也再度淪陷於同一人。劇集除了描述主角重生，也逐集描述前生的自己與Ming的感情糾葛，虐戀情節高度還原小說。

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Up飾演富家少爺Ming，對應的是小說中的「晏明修」，原著設定清冷偏執又深情。他坦言接演前就得知原作小說很出名，因此滿有壓力，「但當我覺得有壓力的時候，我就想把這壓力，轉換成動力，讓自己更盡心盡力」。而Poom第一次擔任主角，也感受到壓力，直說：「我會盡力而為。」兩人表示會看觀眾評論，「每週五電視劇播出的時候，我們都會看，然後就會一起在X裡看看動態」。

▲Up飾演「Ming」，小說中清冷俊美，多年來在書粉心中是人氣角色。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

Poom飾演的角色「Joe」，是小說中的「周翔」，感情受到過傷害，重生後又再度情纏同一人，被問到若有機會重活一次，他還會再愛上同一個人嗎？他直說「不會」，接著說到：「被傷透了就一定要牢記，被傷透了會記住的是人，被傷透了還在忍受的是Joe，機會不是常有的，在他去世前，也有很多事情的打擊，如果是我我不會忍受的，我覺得還是找一個適合我們的人，當下就能喜歡自己本人的那種。」

▲Poom首度擔任BL劇男主角。（圖／iQIYI愛奇藝國際站提供）

《職業替身》的Ming是個愛吃醋人設，當Up被問到本人是否也是愛吃醋的性格？Poom笑說「我覺得你滿喜歡吃醋的」，Up大笑「我應該有，但沒有到Ming的那種程度，就一點點，一點點而已」。而Up在人氣泰劇《轉學來的女生1》、《數到十就親親你》都有演出，多是扮演被虐、被動搖的性格，這次在《職業替身》與前兩部角色性格完全相反，被問到比較喜歡哪一種？他說每個角色都喜歡，「每一個角色都有不一樣的靈魂不一樣的挑戰，然後我覺得，我自己也有進步」。

Poom扮演替身演員，戲裡很多難度頗高的動作戲。他說自己沒有替身的基礎，因為角色在戲裡是很厲害的替身，因此學了很多，「我要更努力學，才能表達出真正的Joe」，而且拍攝時沒有受過傷，因為劇組團隊很注意安全問題，非常會照顧人，同時也透露，打從培訓開始，已經練習了1、2個月。

《職業替身》熱播期間，在泰國X（舊名：推特）每週都是流行趨勢關鍵字。Up與Poom感謝大家對劇集的喜愛，也邀請大家一起刷熱門趨勢，跟大家一起追劇。