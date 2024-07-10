何宜珊愛情長跑9年修成正果！劇中「單膝下跪」拿鑽戒求婚王盈凱

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔大戲《追分成功 起家》上演女生向男生求婚的浪漫戲碼。劇中何宜珊飾演的「芯彤」和王盈凱飾演的「阿順」，終於確定彼此心意。曾經在感情中受挫的芯彤，這次鼓起勇氣追逐愛情，換上新娘服、單膝下跪向阿順求婚，沒想到阿順也拿出預先準備好的戒指，向芯彤求婚，雙方求婚的場面甜蜜無比。

▲何宜珊「單膝下跪」拿鑽戒求婚王盈凱。（圖／台視提供）



戲外，何宜珊2023年年底被交往9年的男友求婚成功，過程簡單溫馨，而劇中難得有浪漫求婚戲碼，卻由她主動發起，透露看完劇本時，有些哭笑不得，說道「現實生活被求婚已經很不浪漫了，戲裡我要跟男生求婚，這輩子和浪漫無緣了嗎？」而王盈凱拍攝時看到何宜珊單膝跪下的那一刻，心中感觸良多，甚至羨慕起自己扮演的阿順「回想角色多災多難、生病受傷，居然還有人對他不離不棄。」

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▲何宜珊、王盈凱劇中修成正果。（圖／台視提供）

何宜珊談及「女生單膝下跪」求婚的戲碼，認為只要彼此有愛，想和對方相守一生，無論男生女生都可以主動的說出來，不用侷限於男性才能求婚。台視八點檔大戲《追分成功 起家》，網羅多位實力派演員同台飆演技、精彩好戲每周一至周五晚間八點敬請鎖定台視頻道。

▲何宜珊、王盈凱劇中修成正果。（圖／台視提供）