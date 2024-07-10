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王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

王子（中）今年生日，席惟倫（後排右一）自然不會缺席慶生會。（圖／翻攝自王子IG）

▲王子（中）今年生日，席惟倫（後排右一）自然不會缺席慶生會。（圖／翻攝自王子IG）

圖文／CTWANT

王子去年與小5歲的席惟倫爆出戀情，也被發現IG上時常有愛的痕跡，而有讀者經長時間觀察後，兩人今年生日還在偷偷放閃，PO的照片從場景動作都很相似。就在送席惟倫回家的隔日凌晨，本刊又捕獲王子的特斯拉出現在席惟倫家周邊，原本可能打算來個深夜約會，但他車子先是繞圈，接著開進地下室又開出來，似乎是因為發現本刊鏡頭，8分鐘就決定閃人返家。

送席惟倫回家的隔天，王子又把車開進席惟倫家社區，看來是想要去女方家約會，但進女方家前，還先在附近繞圈觀察，十分謹慎小心。。（圖／本刊攝影組）

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▲送席惟倫回家的隔天，王子又把車開進席惟倫家社區，看來是想要去女方家約會，但進女方家前，還先在附近繞圈觀察，十分謹慎小心。（圖／本刊攝影組）

車上只有王子，副駕上從頭到尾都沒人。（圖／本刊攝影組）

▲車上只有王子，副駕上從頭到尾都沒人。（圖／本刊攝影組）

7月5日凌晨零點33分，就在送席惟倫回家的隔天，同一場景，王子的特斯拉再度出現在席惟倫家附近，先是在附近繞了一圈觀察環境後，才開進停車場內，可以清楚看見副駕駛座沒有乘客。只待了8分鐘，車子又開出停車場，然後加速離開。

警覺性強的王子只在席惟倫家地下室待了8分鐘就離開。（圖／本刊攝影組）

▲警覺性強的王子只在席惟倫家地下室待了8分鐘就離開。（圖／本刊攝影組）

王子一路加速回家，後來又在停在自家巷子附近觀察周邊車輛，對被跟拍十分有警覺。（圖／本刊攝影組）

▲王子一路加速回家，後來又在停在自家巷子附近觀察周邊車輛，對被跟拍十分有警覺。（圖／本刊攝影組）

零點59分，本刊抵達王子位於台北市內湖區的住處，本以為追不上王子的車尾燈，沒料到，在他家停車場的巷子看到他的車，原來他並未直接開回家，而是在附近繞圈觀察，一直要等到本刊車輛駛離才加速開走，警覺性非常高。

去年王子被說丟包席惟倫還發文澄清。（圖／翻攝自王子／席惟倫IG）

▲去年王子被說丟包席惟倫還發文澄清。（圖／翻攝自王子／席惟倫IG）

去年爆出戀情後，王子露面澄清，說跟席惟倫是「朋友」，並強調自己是單身，被懷疑是否偶包作祟，他幽默回應：「沒有啊！我現在已經不是原子少年，是原子中年。」說之後有對象，一定會跟大家說的。過去王子在與鄧麗欣交往時態度十分公開，不過後來與郭雪芙因合作《山中森林》爆愛火，到現在跟席惟倫的緋聞，則是不管怎麼被媒體拍到都不認。

五年前王子曾帶著鄧麗欣甜蜜遊台中，被本刊讀者直擊兩人在高鐵站閒逛曬恩愛。（圖／讀者提供）

▲五年前王子曾帶著鄧麗欣甜蜜遊台中，被本刊讀者直擊兩人在高鐵站閒逛曬恩愛。（圖／讀者提供）

至於外貌姣好的席惟倫桃花也是一朵接一朵開不完，與王子有得拚，她曾與李唯楓約會時公開激吻被拍，跟張立昂約會看電影，因拍《高校英雄傳》與羅宏正爆出感情甚好，更一度傳與網紅團體「Gino脖子」的脖子傳過短暫交往，不過對此席惟倫曾大方地解釋，歷任男的都只是「哥兒們關係」，覺得又不是做了什麼壞事，不需特別澄清。直到本刊2021年拍到她與好姐妹陳敬宣的前男友周予天甜蜜約會，當時男方認愛，不過交往約一年半又後分手。

王子和郭雪芙因合作《山中森林》爆出交往。（圖／本刊攝影組）

▲王子和郭雪芙因合作《山中森林》爆出交往。（圖／本刊攝影組）

本刊曾在2021年直擊席惟倫與周予天甜蜜約會。（圖／本刊攝影組）

▲本刊曾在2021年直擊席惟倫與周予天甜蜜約會。（圖／本刊攝影組）

有讀者向本刊爆料，王子與席惟倫從去年被媒體披露戀情後，至今仍是戀愛ING，年初同遊日本，再度不避諱地以同場景照片隔空放閃，一樣街景欄杆、一樣的販賣機，處處都是熱戀中的訊號。席惟倫那趟穿上王子品牌pstar的衣服，且同行的是粿粿、范姜彥豐、晏柔中、楊孟霖、胡釋安與圈外女友，一行人不是情侶就是夫妻檔，王子與席惟倫的「朋友」關係應該很好明白。

對此，席惟倫回應：「我們一群朋友去粿粿家聚會，時間晚了就送我回家。」王子經紀公司喜鵲娛樂則回覆，「全明星聚會，夜深了送朋友回家，謝謝關心。」

席惟倫、王子今年同遊日本又以同街景照片來隔空放閃。（圖／翻攝席惟倫、王子IG）

▲席惟倫、王子今年同遊日本又以同街景照片來隔空放閃。（圖／翻攝席惟倫、王子IG）

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