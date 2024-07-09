ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

演活朴敏英「超渣前夫」！　李伊庚宣佈來台會粉絲

▲▼「國民渣夫」李伊庚將來台和粉絲會面。（圖／艾星達娛樂提供）

▲「國民渣夫」李伊庚將來台和粉絲會面。（圖／艾星達娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

演員李伊庚自2011年出道，橫跨大小螢幕以及綜藝節目，更登上了音樂劇的舞台，能演能搞笑能主持又能唱，2024年他更以電視劇《和我老公結婚吧》中的朴敏煥一角被封為韓國的「國民渣夫」，而7月28日他即將來台與粉絲們見面，也預告將送上滿滿近距離互動福利。

▲▼「國民渣夫」李伊庚相當期待和粉絲近距離互動。（圖／艾星達娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「國民渣夫」李伊庚相當期待和粉絲近距離互動。（圖／艾星達娛樂提供）

李伊庚的外型充滿喜感，加上他總是不計形象扮醜，在綜藝節目中非常活躍，因此常擔任節目固定嘉賓或是主持群。出道以來總是在作品中擔任配角的他，終於在電視劇《加油吧威基基》系列擔任男主角，也奠定了他在大家心目中的諧星演員形象，在電影《大畫特務》與《樂透大作戰》中也展現出許多令人印象深刻的喜劇演技。本次李伊庚表示自己非常期待首度的台北場粉絲見面會，希望能透過許多遊戲環節，與台灣粉絲們進行近距離互動。

除了認真演戲以及認真搞笑以外，李伊庚還擁有過人的歌唱實力，甚至曾經登上《蒙面歌王》節目，他也參與音樂劇《愛的迫降》演出，而他曾在幾年前推出數位單曲「準時下班」，唱出所有上班族超討厭加班跟聚餐的心聲，因此受到廣大群眾們的喜愛而傳唱至今，他也將在本次見面會上帶來這首經典歌曲，邀請台粉與他同樂，李伊庚期待與所有台灣粉絲們近距離互動，希望帶給大家一個美好的週日夜晚，門票將於7月9日12點起售。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

蘇打綠馨儀驚傳婚姻破裂！　遭爆錄音師老公背叛…姐弟戀閃婚6年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

Jennie承認室內抽菸！　經紀公司發聲「已親自向在場工作人員道歉」

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

江坤俊節目嘉賓「開第一槍宣布抵制」！　力挺鄭凱云：他主持就不出席

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

李善均死後案情新進展！「2警4記者全被抓了」　首位洩密者身分曝光

69歲周潤發「大腿內側冒出2顆大肉球」！　網一看嚇壞：手臂上盡是包

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李伊庚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 熱狗自曝「怒甩無聲麥克風」影片　認性格變了：現在看有點難為情
  2. 舞陽為這個食物槓上阿根廷　妙雅批台灣水餃太無聊
  3. 王陽明嘆「以前的我很糟糕」　回歸《角頭》曝Michael：是有感情的人
  4. 演活朴敏英「超渣前夫」！　李伊庚宣佈來台會粉絲
  5. 黃宣驚喊：我是平替版北野武！　大元辣翻全場⋯回家被鼓鼓說教
  6. 視網膜停更1年「坐回主播台」！　照片掀網激動：要回歸了嗎
  7. 黃韻玲、陳建騏領軍開唱！　加拿大現場塞爆3.6萬歌迷
  8. 《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出
  9. 台灣團隊祈福霞海城隍廟！帶平安符前進「巴黎文化奧運」
  10. 林襄日本簽書會簽到晚上10點　對日媒終於坦承這私密習慣

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366