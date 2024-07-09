演活朴敏英「超渣前夫」！　李伊庚宣佈來台會粉絲

▲「國民渣夫」李伊庚將來台和粉絲會面。（圖／艾星達娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

演員李伊庚自2011年出道，橫跨大小螢幕以及綜藝節目，更登上了音樂劇的舞台，能演能搞笑能主持又能唱，2024年他更以電視劇《和我老公結婚吧》中的朴敏煥一角被封為韓國的「國民渣夫」，而7月28日他即將來台與粉絲們見面，也預告將送上滿滿近距離互動福利。

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▲「國民渣夫」李伊庚相當期待和粉絲近距離互動。（圖／艾星達娛樂提供）



李伊庚的外型充滿喜感，加上他總是不計形象扮醜，在綜藝節目中非常活躍，因此常擔任節目固定嘉賓或是主持群。出道以來總是在作品中擔任配角的他，終於在電視劇《加油吧威基基》系列擔任男主角，也奠定了他在大家心目中的諧星演員形象，在電影《大畫特務》與《樂透大作戰》中也展現出許多令人印象深刻的喜劇演技。本次李伊庚表示自己非常期待首度的台北場粉絲見面會，希望能透過許多遊戲環節，與台灣粉絲們進行近距離互動。

除了認真演戲以及認真搞笑以外，李伊庚還擁有過人的歌唱實力，甚至曾經登上《蒙面歌王》節目，他也參與音樂劇《愛的迫降》演出，而他曾在幾年前推出數位單曲「準時下班」，唱出所有上班族超討厭加班跟聚餐的心聲，因此受到廣大群眾們的喜愛而傳唱至今，他也將在本次見面會上帶來這首經典歌曲，邀請台粉與他同樂，李伊庚期待與所有台灣粉絲們近距離互動，希望帶給大家一個美好的週日夜晚，門票將於7月9日12點起售。

