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王陽明嘆「以前的我很糟糕」　回歸《角頭》曝Michael：是有感情的人

記者蕭采薇／台北報導

王陽明回歸「角頭宇宙」，將在新片《角頭－大橋頭》回到故事的最初，也揭露「Michael」過往的故事。他9日出席品牌活動，提到再次回歸，王陽明笑說：「其實是我很想要回來！」王陽明作為《角頭》的反派，現實生活中，近年來愛上海洋並提倡環保的他，也笑稱以前從不垃圾分類的自己「很糟糕」。

▲▼王陽明 CHARLES &amp; KEITH 品牌活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲王陽明出席品牌活動，提倡使用環保材質。（圖／記者湯興漢攝）

王陽明出席品牌活動，認同品牌將環保概念融入商品中，他坦言，是因為喜歡上潛水後，更注意珍惜海洋資資源，而造成環境和生物數量劣化的罪魁禍首就是垃圾，因此認為做好資源回收非常重要。日常生活中他也會盡量減少使用一次用品，「我也花18個月去拍潛水紀錄片，希望讓大家體會到地球的轉變。」

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▲▼王陽明 CHARLES &amp; KEITH 品牌活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲王陽明在在新片《角頭－大橋頭》挑大樑演出。（圖／記者湯興漢攝）

他也對《ETtoday星光雲》坦言：「我十幾年前是不會去分類的，人是很懶的，我以前就很懶。如果說要檢討什麼，我會覺得那時候的我應該要檢討。」而如今的他也會給小孩機會教育，尤其是去海邊時，會特別叮嚀不要亂丟垃圾，「很多人隨手丟煙蒂、寶特瓶，其他那些都是無法分解，會污染環境的。」

▲▼王陽明 CHARLES &amp; KEITH 品牌活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲王陽明出席品牌活動，提倡使用環保材質。（圖／記者湯興漢攝）

而提到即將上映的《角頭－大橋頭》，王陽明說，之前很多人看到Michael的角色，會覺得他很酷，也好奇Michael的家庭背景。王陽明小小劇透說道：「這一次的故事跟劇本，會回答所有問題。我覺得這次重點其實是他跟他爸爸的一個關係，所以Michael不只是一個壞人，我覺得他還是有感情的一個人。」

 

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