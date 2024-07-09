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琳妲擔心男友被元元搶走　背後原因終於講開了

記者葉文正／台北報導


中天綜合台《同學來了》談壞閨蜜怎麼偏讓我遇到內容，主持人安心亞慶幸自己有群好閨蜜：「也許我看男人的眼光不太好，但看女人的眼光蠻好的，所以我都沒有被閨蜜背叛過，但我看過比較多的是A女的男友變成B女的。」

▲安心亞自認閨密都是無奈害的。（圖／中天提供）

▲安心亞自認閨密都是無奈害的。（圖／中天提供）

琳妲也覺得要小心長相亮麗的閨蜜：「像元元就長得太漂亮、太無辜，男友可能會被她勾走，還有她是天蠍座，我曾經碰過天蠍座的閨蜜把事悶在心裡，過了2年才來翻舊帳。」無端被波及的元元聽完立馬反駁：「真的喜歡妳的男生，才不會一直去瞄妳的閨蜜，我曾經就有閨蜜覺得我會搶她男友，一直很提防我，結果最後是另個閨蜜把她男友搶走還結婚。」
▲安心亞自認閨密都是無奈害的。（圖／中天提供）

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▲琳妲認為閨密有的需要堤防。（圖／中天提供）
元元在學生時期會接外拍賺零用錢，卻遇上壞事:「有個網拍攝影師說現場有很多化妝師，叫我自己去就好，不然現場太多人會塞不下，結果到現場完全沒人，只有那個攝影師，而且門還上鎖。」而拍攝過程也越來越走鐘：「他還幫我用頭髮，但我覺得越來越怪的是，他一直要我做一些猥褻的表情，我覺得很可怕，攝影師還不讓我走，好險那天是家人載我去拍照，我哥趕快衝上來救我。」

但事後她與閨蜜訴苦時，對方冷漠的態度讓她很受傷：「我閨蜜也有遇過那個變態攝影師，我問她怎麼不跟我講那個攝影師這麼可怕，但她居然回我說『我為什麼要跟妳講』。」阿Ken則猜測對方的心思：「她大概心裡有點不平衡，覺得我遇到不好的事情，妳也要遇到，這樣才算扯平。」

琳妲則認為會搶人工作的閨蜜很母湯：「我是一個很重視朋友的人，有廠商問我有沒有推薦人選，我的閨蜜就裝可憐跟我說『妳去就好，妳比較適合這個工作，我沒關係』，我說『沒關係，有福同享，廠商選妳或我都可以』。」但讓她沒想到的是閨蜜為了得到工作，竟自降價格還和廠商撒謊：「有次聚會，我剛好遇到這個廠商，他跟我說『妳皮膚很好啊，妳朋友說妳皮膚狀況超級糟，而且價格又貴，所以找她就好』，我當下聽到很難過，因為她是我最好的閨蜜。」阿Ken也碰過類似的狀況：「我遇過是說有活動要找你，他先來幫廠商朋友問你時間跟價錢，但他其實是想要來探你的價錢，然後再把自己的價碼壓到最低。」

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