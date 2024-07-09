Ozone大銀幕出道！台灣首部男團實境電影　團員看自己成長：好害羞

記者蕭采薇／台北報導

男團Ozone人氣夯，去年拍攝實境綜藝《Ozone夏日青春冒險》攻佔平台2024上半年節目榜第二名，也即將於8月3日於小巨蛋開唱。如今更宣布將實境綜藝IP化，推出台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》，除收錄綜藝裡精彩畫面外，更有珍貴的幕後直擊。

▲台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》。（圖／寬想國際娛樂提供）

電影《Ozone青春冒險》彷彿是一部紀錄片，紀錄Ozone從宣布誕生將近2年來的成長史，談到在大銀幕即將看到自己感受如何？文廷則說這趟拍攝旅程彷彿在看一本故事書，整個過程都被好好記錄下來了，「雖然放在大銀幕上會很害羞。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

哲言補充：「我們就像不同的科目一樣。不認識我們的人可以因為這個電影，了解我們每個人的特色。」認為像黃文廷怕高，卻在拍攝中勇敢嘗試，是個勇敢的人，而子翔雖小隻，但氣勢卻數一數二的強，不畏懼挑戰、不怕生，勇於跟人互動，都讓人印象深刻。

子翔親吐：「拍攝過程如馬拉松，很漫長的過程，會累、會想休息甚至放棄，可是粉絲就像旁邊的加油團不斷地為我們加油，讓我們能走到現在。」佳辰也感謝團員與粉絲一路陪伴，他說：「這部電影就像回顧自己出道這幾年的成長過程，感謝這一路上陪著我的團員跟粉絲們。」

▲《Ozone青春冒險》收錄他們錄製實境綜藝未曝光畫面。（圖／寬想國際娛樂提供）

Ozone曾在去年於西門町指標戲院舉辦千人首映會，他們回憶起當時打開門看見人海，粉絲尖叫聲，面帶微笑時刻，至今充滿滿滿的感動，哲言說：「原來大家一起看首映會的感覺是這樣，很像大家庭回家圍爐後，配著水果看電視，笑聲自然且豪邁的感覺，相當溫馨。」

周祖安與黃文廷則難忘在影廳第一排的風景，祖安笑喊：「坐在第一排回頭看到大家笑得很開心的那個畫面是我最印象深刻的。」文廷說：「當時低調的進去戲院坐在第一排，燈亮時大家發現我們，喜歡他們很驚喜很開心的反應。」影城也將在8月7日祭出「Ozone日」，Ozone將在該日出席映前映後活動。