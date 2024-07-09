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Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」！　引韓網撻伐遭檢舉

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie獨立後，常會在個人頻道分享工作Vlog，沒想到義大利篇被拍到疑似在妝髮期間抽電子煙的畫面，有網友特別向義大利大韓民國大使館檢舉，在南韓各大論壇引起討論。

▲▼JENNIE。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

▲Jennie近期忙於個人活動。（圖／翻攝自Instagram／jennierubyjane）

綜合韓媒報導，網友8日截下Jennie義大利Vlog其中一段並上傳到X（舊稱推特），可見Jennie彎起腳坐在椅子上接受妝髮，但其中一個從側後方拍的鏡頭疑似拍到她吸了一口電子煙後吐煙的畫面，其他工作人員看起來也都很習慣的樣子，並沒有特別反應。

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▼Jennie義大利Vlog被拍到在室內吸電子煙。（影片／取自X／nona15648321，如遭刪除請見諒）

不論在義大利或南韓都禁止在室內抽煙，網友看到Jennie疑似在室內抽煙的畫面後便向義大利大韓民國大使館檢舉。義大利禁止室內吸煙實行許久，每支煙最高罰款歐元250元（約台幣8800元），若現場有孕婦或孩子，罰款將會變雙倍；而南韓則是在2015年起嚴禁室內抽煙，違法者需交韓幣10萬元以下（約台幣2350元）罰款。

而目前Jennie被拍到疑似室內吸煙的畫面已經從Vlog中被刪除，韓網友對她在室內且和他人離很近的情況下吸吐煙十分反感，「拜託不要室內抽煙，很沒禮貌」、「再怎麼想抽也不能在別人面前抽吧，如果在個人空間抽不會有人說什麼的」、「藝人果然就是形象製造，真的太幻滅了，她沒有常識去判斷嗎」。

Jennie經紀公司對此表示「目前正在確認中，整理好後會發聲明」。

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