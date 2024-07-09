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江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！　醫院多次激戰被撞見：留下內褲逃跑

記者田暐瑋／綜合報導

名醫江坤俊爆出與女護理師婚外情，又性騷營養師和女主持鄭凱云，經紀人發聲明表示和護理師是來往比較熟識的同事，家庭狀況一切良好。如今再有人踢爆，江坤俊曾和護理師在醫院小房間激戰，還讓女方懷孕，只好支付500萬封口費給女方老公。

▲▼ 。（圖／翻攝自江坤俊FB）

▲江坤俊和小三護理師（左圖最左）多次在醫院激戰 。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

江坤俊愛家形象一夕間全毀，儘管本人與妻子透過經紀人否認，但爆料仍是接踵而至，先前被爆女護理師已是有夫之婦，江坤俊付了500萬封口費壓下此事，據《三立新聞》報導，一名爆料者指出江和女護理師曾在醫院激戰被撞見，慌張逃跑後連內褲都忘了拿，偷吃期間讓女護理師懷孕，因為護理師老公已結紮，才讓婚外情東窗事發，500萬就是給護理師一家的封口費，之後護理師離婚，才一直跟著江坤俊，而經紀人則表示不再回應。

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也曾有爆料者向《ETtoday》透露，江坤俊當初是從基隆長庚挖過來，敏盛醫院董事長應該也不會對江坤俊開鍘，副院長繼續穩穩做下去，只是該名護理師跟診的部分，有可能隨著這次事件，把她調離。爆料者形容，護理師雖然已生過小孩，但是保持得很好，不管長相或外型，都不像是生過兩三個孩子的媽，所以才會常伴在江坤俊身邊，爆料者更表示：「江醫師老婆也才生一個女兒，其實不只護理師，據傳還有小四，只能說現在江醫師就只能回歸本業吧，人設崩壞成這樣，很難再回到從前的形象了。」

外送稿用　 ▲▼江坤俊醫師 。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

▲江坤俊和老婆。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

江坤俊過去擔任《健康2.0》固定來賓時，私下多次發曖昧、性騷擾簡訊給鄭凱云，還會試圖肢體碰觸，她忍無可忍向高層反應，並拒絕與人品有問題的人合作。T台也回應證實：TVBS向《ETtoday星光雲》做出回應：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。」
 

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