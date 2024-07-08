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李李仁奪北影男配同框柯震東！　陶晶瑩甜蜜放閃：瞬間變迷妹

記者王靖淳／綜合報導

第26屆台北電影節頒獎典禮在6日晚間圓滿落幕，男星李李仁憑電影《周處除三害》中角色「陳灰」拿下最佳男配角獎，他到後台接受媒體採訪時，手機一拿就馬上打給老婆陶晶瑩分享喜訊。為此，陶晶瑩今（8）日在社群發文分享老公與柯震東的合照，同時也感動寫下真實心境。

▲陶晶瑩。（圖／翻攝自Facebook／momoleelee）

▲陶晶瑩分享與老公、柯震東及蔡凡熙的合照。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

透過陶晶瑩分享的合照可見到，老公李李仁與藝人柯震東坐在一張棕色的皮沙發上，兩人雖然正在聊天，但是臉上卻露出嚴肅的表情。為此，陶晶瑩進一步解釋，兩人沒有在吵架，同時也坦言，能遇到這麼多優秀的台灣演員，她感到非常開心，最後更幽默表示，自己瞬間變成小迷妹了。

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▲陶晶瑩。（圖／翻攝自Facebook／momoleelee）

▲陶晶瑩。（圖／翻攝自Facebook／momoleelee）

▲陶晶瑩分享柯震東（圖左）與李李仁的合照。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩鼓勵這些演員，表達自己對他們在未來作品的期待，她寫道：「大家繼續加油，拍出好作品！」還在文末註了「#台北電影節」，強調此次活動的重要性。貼文及照片曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，不少人紛紛寫下「陶子姐好可愛」、「李李仁真的很棒」、「大家都是好演員」的稱讚留言。

▲（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

▲陶晶瑩分享與温貞菱（圖左）、巫建和合照。（圖／翻攝自Facebook／陶晶瑩）

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台北電影節, 台北電影獎, 李李仁, 陶晶瑩, 柯震東, 蔡凡熙, 周處除三害

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