喜買擦窗神器「第一次用就解體」！　朱賢英看成果悲劇：反而更髒了

記者張筱涵／綜合報導

現代人都喜歡在網路上買東西，常常看到超神影片都忍不住買來嘗試，在南韓更是因為有許多獨居者的關係，有許多商品都會標榜「獨居者必備」。結果南韓藝人朱賢英買了號稱「擦窗神器」且試用後，不到一天就壞掉還添亂，更難過的是窗戶竟然更髒了。

▲朱賢英用擦窗神器。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）



朱賢英剛獨立生活不久，因為落地窗沒有陽台的關係，要擦到外面那面並不容易，在《我獨自生活》便拿出網購買到的「擦窗神器」，照著說明書安裝並做好安全措施後開始使用，從上到下、左至右奮力擦完後，不小心推到窗戶後試圖取回，才發現器具上的磁鐵黏在外面的窗戶。

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▲結果擦窗神器一天就壞了。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）



不知所措的朱賢英試圖伸手拔下來，卻發現根本碰不太到，最後突發奇想去廚房拿夾子，慶幸的是順利靠著磁力和夾子取下，儘管機器一天內就壞了，但她在一陣慌亂後想欣賞清潔成果時，卻發現窗戶變得更髒了，讓棚內主持人都忍不住笑了出來。

▲朱賢英好不容易取回外窗上的磁鐵，才發現窗戶根本沒變乾淨，反而更髒了。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）

