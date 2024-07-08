▲林淑容將在台灣舉辦個唱。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

因模仿鳳飛飛而走紅的「影子歌后」林淑容，睽違12年今（8日）舉辦記者會宣布展開《2024昨夜星辰世界巡迴演唱會》，好友羅時豐更特地錄製VCR祝福，而羅時豐愛子日前因涉嫌強盜罪被起訴，被問及有無關心他近況，林淑容表示：「都有在聯絡，我有問他，他有說還好，沒事。」林淑容也緩頰說：「（羅時豐愛子）就是比較正義想要去幫，可能還小，不懂。」

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▲林淑容親揭自己神隱多年原因。（圖／記者翁子涵攝）



睽違12年終於將再度在台灣舉辦個唱、並展開世界巡演，63歲的林淑容表示自己平時都有在運動、控制飲食和睡眠，不擔心體力問題，過去她聲帶曾長囊腫，她表示目前都已經解決，「唱起來都蠻ok的。」而她過去消失多年，一度被傳出罹癌、離世等的烏龍消息，對此，她澄清表示：「沒辦法，畢竟是公眾人物，我不會去在意，只要自己好好的就好了。」

林淑容也解釋神隱原因是為了療情傷，她大方表示：「因為我個性比較傳統，認定交往9年多的男友就是終身的伴侶，後來我覺得他不適合當作結婚的對象，還是果斷一點離開他，所以我就去躲起來了。」這一休息就休息了十年，問及身邊有無新對象？她則豁達地說：「沒有新的追求者，這個是緣分，我是覺得算了，一個人蠻自由的，開心就好，家人都很關心我，當然會想找老來伴，但沒關係啦。」

