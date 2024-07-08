▲Kevin廖柏雅是蕭敬騰師弟。（圖／翻攝自金泰佑臉書）

記者翁子涵／台北報導

「小提琴猛男學霸」廖柏雅13歲前就已獲得無數個全國性音樂比賽冠軍的肯定，畢業於美國茱莉亞音樂學院、主修小提琴，而他的音樂才華也被相中簽約成為蕭敬騰師弟，不過近來在各大社群平台輸入「廖柏雅」卻搜尋不到此人，被以為是消失社群，但其實他已經全面改名「金泰佑」，對此，他的經紀人也做出回應。

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▲廖柏雅改名金泰佑。（圖／翻攝自金泰佑臉書）



廖柏雅上月底就在臉書預告：「我的名字很快就會從Kevin Liao 廖柏雅改成金泰佑。」令粉絲相當意外，他今（8日）也開心表示：「今天想跟大家分享一個好消息！從現在開始我改名成金泰佑！是一個新的開始，新的改變！接下來非常期待跟大家分享我的新作品...很多東西我已經等不及要跟你們分享了，希望你們會喜歡我的新名字，最近會陸續把我所有的 media outlets 改成金泰佑！歡迎大家常常來看我！」

對於突然改名原因，廖柏雅經紀人則回應：「在2024年即將推出全新音樂作品，希望以全新的自己、全新的音樂創作風格、並且挑戰戲劇演出，希望很快能以全新的名字『金泰佑』跟大家見面。」

