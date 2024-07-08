《我結》真的有劇本？　T-ara恩靜認「參演要試鏡」：連吵架都播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星T-ara恩靜（正名：王恩晶）2011年曾出演戀愛真人秀《我們結婚了》，當年搭擋演員李章宇扮演假想夫妻，兩人被封為「鯨魚夫婦」，自然互動受到喜愛。節目錄製13年過去，她近日在好友的頻道裡解開「是否有劇本的謎團」，正面回應節目非常真實，連吵架都播出來，絕對沒腳本。

▲T-ara恩靜當年跟章宇出演過《我們結婚了》。（圖／翻攝自MBC）

恩靜透露當年錄製《我們結婚了》時，因為章宇是個很有趣的人，讓她感到很舒適，且由於該節目非常有人氣，她更爆料參加前還必須先「試鏡」，通過節目組的徵選才能成為固定CP檔，雖然需要試鏡，但節目包辦餐費、約會地點、海外旅遊，再加上與搭檔李章宇相處得很愉快，她也笑稱是公費戀愛。

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▲▼被問到《我結》有劇本嗎？T-ara恩靜正面回答「真的很真實」。（圖／翻攝自曹璐YouTube）



眾人最好奇的「到底有沒有劇本」，恩靜搖搖頭回答：「真的很真實，頂多知道約會地點、今天大概要做什麼，一到了馬上戴麥克風就進去了，從問候打招呼開始全都播出去了。」甚至連心情不太好的反應都被錄出來播出。

▲恩靜連表情不好的時候都被播出去。（圖／翻攝自曹璐YouTube）



恩靜憶起某次錄影，「以為是要幫我慶生所以去了，但因為我那時候有點不太滿意，被拍下表情不好的反應，連那個都播出去了」，她與同為《我們結婚了》固定演出的演員曹璐都證實「是真的沒有劇本」。

▲《我結》對於恩靜與曹璐來說是個很好的回憶。（圖／翻攝自曹璐YouTube）



不過，兩人被問及之後還有出演戀愛節目的意願嗎？她們皆搖頭婉拒，恩靜認為「現在我會覺得有點害怕」，曹璐則是表示「留下一個好的回憶就足夠了」，若是真的要再出演戀愛節目，就會朝著結婚的方向邁進，「真的結婚了，再跟我的老公一起出演」。