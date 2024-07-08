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泫雅、龍俊亨婚禮爆在室外！「春天早簽約」認愛就想結婚　公司嚇歪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「小野馬」泫雅1月無預警認愛龍俊亨，兩人過去是同公司Cube娛樂，認識時間長達10幾年，只是近期友誼昇華成戀人關係，愛得大方。他們認愛不到7個月，韓媒8日爆料情侶倆預計在10月11日結婚，後來更有媒體挖出小倆口連婚禮場地都定了，預計在城北區三淸閣戶外場地舉辦儀式，結婚消息似乎並非空穴來風。

▲▼泫雅、龍俊亨1月認愛，7月爆結婚消息，兩人進展超高速。（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）

▲泫雅、龍俊亨1月認愛，7月爆結婚消息，兩人進展超高速。（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）

根據《體育朝鮮》報導，泫雅、龍俊亨已經在10月11日訂了三淸閣戶外韓屋的場地舉辦婚禮，據了解，他們已經在近日低調地向身邊的好友告知結婚消息，婚禮當天只會邀請雙方親朋好友到場同歡，為了保護賓客與兩人的隱私，兩人尋尋覓覓已久，最終尋找到三淸閣的小規模戶外場地。

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▲▼泫雅、龍俊亨婚禮爆在室外！「春天早簽約」認愛就想結婚　公司嚇歪。（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）

▲▼泫雅、龍俊亨婚禮場地被爆春天早簽約了。（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）

▲▼泫雅、龍俊亨婚禮場地被爆春天早簽約了。（圖／翻攝自泫雅、龍俊亨IG）

更令人驚訝的是，泫雅、龍俊亨1月認愛後，便緊接著在春天簽下了婚禮場地合約，並正式開始著手準備結婚程序，公開戀愛短短不到7個月，兩人超高速從情人晉升為未婚夫妻，韓媒曝光結婚消息後，震驚不少粉絲。

針對泫雅、龍俊亨結婚消息，龍俊亨公司稍早出面表示：「第一次聽到的事情，確認以後會發表聲明。」小倆口結婚一事，雙方目前都未有正式的聲明回應。

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