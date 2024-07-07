獨家／《信號》趙震雄在台灣　粉絲吃飯巧遇嚇歪：天啊遇到韓流明星

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星趙震雄演過多部影視作品，其中推理劇《信號》在台擁有眾多劇迷喜愛，他因而打開高知名度。戲劇爆紅後，他並未為了宣傳電影或戲劇造訪過台灣，沒想到7日有粉絲目擊他現身信義區，驚訝直呼「天啊，我遇到韓流明星了」，該則貼文引起眾多網友朝聖。

▲▼《信號》趙震雄在台灣，粉絲吃飯巧遇嚇到直呼「天啊遇到韓流明星」。（圖／網友vivi000078提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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趙震雄7日被民眾目擊現身於信義區餐廳，由於他並未戴口罩遮臉，戴著黑框眼鏡，氣場非常強大，存在感強烈的他馬上就被粉絲發現蹤跡。該名粉絲驚訝地PO文表示「天啊，我遇到韓流明星，就坐在我後面吃飯」，文末附上眼冒愛心的表情符號，興奮之情溢於言表。

該名巧遇的民眾親親切地在留言區解惑「（趙震雄）應該是跟家人一起來度假」，她笑著表示「他真的穿得很休閒還穿拖鞋，現場都沒有人認出他」，粉絲後來更上前表明自己身份後，趙震雄親民地與她合照，並驚訝地表示很意外自己被認出來。

▲趙震雄主演的新戲《無路可走：輪盤賭》即將開播。（圖／翻攝自sarament_official IG）



趙震雄近來主演的新戲《無路可走：輪盤賭》將於7月31日在Disney+播出，該戲劇卡司華麗，還有台灣男神許光漢參演。而他的代表作之一《信號Signal》即將開拍第二季，目前正在籌備期，原班人馬回歸，令劇迷非常期待。