SM娛樂練習生都會！　Key和圭賢「神同步狂講中文」：不會忘

韓星圭賢近日登上《我獨自生活》,自認若生活只剩下工作會導致懶惰的關係,勤於學習日文和中文,有趣的是當畫面播到正在讀中文的時候,棚內的Key馬上提到在當SM娛樂練習生時有必學的字句,2人隨即瘋狂開講。

▲圭賢自學中文。(圖/翻攝自YouTube/friDay影音)



圭賢在《我獨自生活》中展現對語言的興趣,不只日文檢定取得N3合格,在日常生活與對話是沒問題的程度,不過因為已經很久沒有學習的關係,決定開始上線上課程,最終目標是希望可以主持日本節目。

另外,圭賢也有在自學中文,除了參考書外,也有透過歌詞練習的部分,而且還會以邊看歌詞邊唱的方式去記得發音,不清楚就會播歌跟唱。棚內的Key馬上就回想到SM娛樂練習生都會上中文課程,到現在都還記得當初學的「你去哪?我去銀行」,馬上引起圭賢的共鳴,兩人同時講出「你去哪?我去郵局,他不去郵局,他去商店」,根本是英文課本中的「How are you?」後接「I'm fine. Thank you. and you?」的直覺程度。

▲圭賢和Key同步狂講練習生時期學到的中文,其他人都看傻了。(圖/翻攝自YouTube/friDay影音)



▲圭賢曾考過N3日文檢定。(圖/翻攝自YouTube/friDay影音)