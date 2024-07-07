SM娛樂練習生都會！　Key和圭賢「神同步狂講中文」：不會忘

記者張筱涵／綜合報導

韓星圭賢近日登上《我獨自生活》，自認若生活只剩下工作會導致懶惰的關係，勤於學習日文和中文，有趣的是當畫面播到正在讀中文的時候，棚內的Key馬上提到在當SM娛樂練習生時有必學的字句，2人隨即瘋狂開講。

▲圭賢自學中文。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）



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圭賢在《我獨自生活》中展現對語言的興趣，不只日文檢定取得N3合格，在日常生活與對話是沒問題的程度，不過因為已經很久沒有學習的關係，決定開始上線上課程，最終目標是希望可以主持日本節目。

另外，圭賢也有在自學中文，除了參考書外，也有透過歌詞練習的部分，而且還會以邊看歌詞邊唱的方式去記得發音，不清楚就會播歌跟唱。棚內的Key馬上就回想到SM娛樂練習生都會上中文課程，到現在都還記得當初學的「你去哪？我去銀行」，馬上引起圭賢的共鳴，兩人同時講出「你去哪？我去郵局，他不去郵局，他去商店」，根本是英文課本中的「How are you?」後接「I'm fine. Thank you. and you?」的直覺程度。

▲圭賢和Key同步狂講練習生時期學到的中文，其他人都看傻了。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）



▲圭賢曾考過N3日文檢定。（圖／翻攝自YouTube／friDay影音）