台八致敬不可能的任務！劉至翰「零替身」跳4層樓高瀑布…畫面震撼

記者陳芊秀／綜合報導

台灣八點檔劇情向來挑戰無極限，近期熱播的《好運來》上演反派整容換假身分的劇情，由劉至翰一人飾演兩角，昨日（29）終於演到真相大白，網路討論熱烈。他在社群平台上傳一段拍攝花絮，親自演出遭奸人殺害墜下瀑布的戲，且當時高度約有4層樓高，一鏡到底的畫面讓網友直呼：「好猛！」

▲劉至翰拍八點檔跳4層樓高瀑布。（圖／翻攝自臉書）

劉至翰在《好運來》飾演「楊文斌」，是女主角侯怡君的老公，被反派追殺時墜海，並且被對方整容盜用身分，從此從正派角色變反派，還一人飾演兩角。他上傳拍墜海戲的花絮，一個人站在瀑布邊，在聽到現場喊「123」後，接著一躍而下，完全沒有替身，鏡頭也全程拍下他跳入水中的畫面，影片配文「致敬不可能的任務最終章，我熱愛我的工作、我的夥伴們，My last jump」。

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▲劉至翰戲裡被陷害跳水消失。（圖／翻攝自臉書）

根據劉至翰27日發文，從瀑布跳下約有4層樓高，當時曬出俯瞰視角照，強調雖然水性很好，但絕對敬畏大自然，「我真的很喜歡水不過，這樣的親自上陣是最後一次了，我的年紀已經不能再跳四層樓高了」。

▲劉至翰：「這樣的親自上陣是最後一次了，我的年紀已經不能再跳四層樓高了。」（圖／翻攝自臉書）

戲裡飾演妹妹的米可白留言「哥～太狂了。沒替身～自己來。佩服」。由於劉至翰的跳水戲完全沒用替身，網友見影片輪番留言「好可怕啊！好敬業啊你」、「真的是搏命演出」、「賣力演出辛苦了」、「好猛！敬業佩服，真是個好演員，讚」、「辛苦，真的替您擔心」、「演員拍戲很辛苦苦啦要嘗試角色不好演」。

劉至翰不只拍跳水戲，由於戲裡演換臉反派「高海生」，昨日（29）上演被揭穿真相的重頭戲，被飾演高海生妻子的女星賴芊合砸蛋糕，同時砸蛋糕戲也是一次拍完。部分網友質疑此舉浪費食物，官方臉書為此曾回應蛋糕是道具，而整段劇情宛如致敬湯姆克魯斯電影《不可能的任務》，觀眾則是大呼痛快「這集肯定是這100集裡面最好看」、「一半以上都是感動的哭戲，太感人了」、「楊文斌終於回家了」。

▲劉至翰還演整容換臉反派，真相揭露被砸蛋糕。（圖／翻攝自臉書）

▲電視台回應蛋糕是道具。（圖／翻攝自臉書）