陸網驚傳「爆劇男主出事」病況危急！19歲榮梓杉微博湧大量集氣文

記者陳芊秀／綜合報導

陸網昨日（29）深夜突然瘋傳「爆劇男主拍戲出事了」，並以英語代稱某男星心肌炎復發，且情況危急。而網友推測是現年19歲的男星榮梓杉，過去演出《如懿傳》、《隱秘的角落》等夯劇，其微博湧入大批粉絲留言：「你一定要健健康康的啊！」

▲陸網深夜瘋傳爆劇男主出事，心肌炎復發情況危急。（圖／翻攝自微博）

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▲網友猜測是19歲榮梓杉。（圖／翻攝自微博）



爆料文以「爆劇男主拍戲出事了」為題，並透露「rzs，心肌炎復發，情況危急」，短短數句引發陸網騷動。而榮梓杉以童星起家，演過《那年花開月正圓》、《如懿傳》、《三生三世枕上書》、《隱秘的角落》、《雪中悍刀行》等夯劇，最近更接演新劇《鹹魚飛升》，扮演前世是大魔王的「孟河澤」，戲份僅次男主角王鶴棣，劇組於4月30日在橫店開拍。

▲榮梓杉接演新劇《鹹魚飛升》，男主角是王鶴棣。（圖／翻攝自微博）

榮梓杉因演出《隱秘的角落》，擁有「國民弟弟」的封號。而他曾在綜藝節目吐露，自己16歲時突發心肌炎，被緊急送往重症監護室（ICU）治療半個月，當時的症狀出現「吐粉紅色泡沫」，更目睹同病房患者死亡，為此感到生命的脆弱與無常，從此人生觀也有了改變。而他本月28日剛被狗仔曝光戀情，與混血女孩打鬧聊天，且當街抽電子菸，引發議論，如今又被瘋傳心肌炎復發，網友湧入微博留言「你沒事吧寶寶。先把身體養好。戲以後再拍」、「弟弟平安健康順順利利啊！！演員談戀愛沒關係的，但是不要抽煙啦！！！身體最重要！期待看到你更多的作品」、「平安健康，記得報下平安」、「大半夜的真的很不放心，一定要照顧好自己，注意身體」。

▲榮梓杉憑《隱秘的角落》成為國民弟弟。（圖／翻攝自微博）

▲榮梓杉16歲患心肌炎緊急送醫。（圖／翻攝自微博）

▲榮梓杉微博湧入大量留言。（圖／翻攝自微博）