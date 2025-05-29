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快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK紅遍全球，怎料，成員Jisoo親哥近日遭到一名匿名文章指稱「偷拍性愛片」，該名撰文者表示「我沒有同意拍攝，在不知情的狀況下被偷拍，是這件事的受害者」，然而，文章很快就被刪除了，Jisoo也透過公司發聲「毫無根據事實」，打算對發文者提吿，絕不寬貸。

▲▼ 快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」，BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲「不是真的」。（圖／翻攝自Jisoo IG）

韓網29日突然出現一則匿名爆料文，內容指名寫下「我被BLACKPINK的Jisoo親哥偷拍性愛片，某日，我跟他在家裡發生關係，但他偷偷拍下我們性愛的過程，而這件事我是事後才知道」。

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▲BLACKPINK成員Jisoo岀面否認「毫無根據事實」。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲BLACKPINK成員Jisoo岀面否認「毫無根據事實」。（圖／翻攝自Jisoo IG）

文章裡還寫著，「我沒辦法相信，因為他會把影片傳給好友們，甚至還炫耀偷拍好幾個女生的影片，當我聽到這樣的事情時，我覺得很羞愧非常害怕，全身瞬間僵硬。」該位網友痛喊：「他除了我，還同時跟很多女生有關係，甚至在他妻子懷孕的時候，也有其他女生，甚至要求某些人傳給他性愛影片。」該位網友寫下「正在考慮提告」，但沒多久，文章就刪除了。

對此，Jisoo透過公司出面駁斥：「毫無根據事實，正打算提告，正在與法務討論中。」

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