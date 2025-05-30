開刀卻挨罵！　陳喬恩遭酸「不懂醫學知識」…親回：罵人成本好低

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳喬恩近日發限動透露自己得盲腸炎，為了不影響之後的工作行程，當天就在馬來西亞接受微創手術治療。沒想到手術消息曝光，她成為陸網熱搜人物，又遭網友罵「沒醫學常識」，再度發文回應。

▲陳喬恩透露得了盲腸炎手術治療，發文卻遭酸「不懂醫學知識」。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳喬恩發文意外引發爭議，大陸一位外科醫師發長文指出，她的症狀明顯是「闌尾炎」，而非與腹瀉和胃痛相關的「盲腸炎」，醫師強調只有闌尾炎能透過腹腔鏡進行手術並於次日出院，直言「她不懂醫學知識，在胡亂發文」。有網友回應醫師，香港澳門台灣以及廣東、廣西，闌尾炎俗稱盲腸炎，僅是一種通俗叫法，也有網友開始批評「這麼大的事通知聯合國了嗎」、「傻傻分不清」。

陳喬恩隨後發文回應，「是這樣的～聯合國應該不知道我盲腸炎的事情，我也不知道盲腸炎這種事情會上熱搜」。她表示自己只是單純在IG感謝馬來西亞的醫護人員，沒料到會引發關注，更坦言「早上醒來莫名其妙的看到一些評論的謾罵，現在罵人成本好低，老娘也是沒想上這種熱搜的」呼籲大眾可以關注別的話題。

▲陳喬恩發文：「罵人成本好低，老娘也是沒想上這種熱搜的。」（圖／翻攝自微博）